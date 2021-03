per Mail teilen

Ein Spieler des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der betroffene Profi hat sich nach dem positiven Test vom Montag umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Der Rest der Mannschaft inklusive des Trainerteams um Chefcoach Christian Eichner wurde negativ getestet. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. "Es ist richtig, dass wir einen Verdachtsfall haben. Wir gehen deshalb kein Risiko ein und haben die Zeit heute Vormittag genutzt, um die gesamte Mannschaft noch einmal zu testen", sagte Geschäftsführer Oliver Kreuzer. "Dem positiv getesteten Spieler geht es gut, er weist aktuell keinerlei Symptome auf." Ein zweites Testergebnis für den betroffenen Profi steht noch aus.

Auswirkung auf Osnabrück-Spiel unklar

Das Vormittagstraining der Mannschaft wurde am Dienstag abgesagt. Stattdessen unterzogen sich Spieler und Trainerstab in einem Container vor dem Wildparkstadion einem Schnelltest. Die Karlsruher spielen am Samstag (13:00 Uhr) gegen den VfL Osnabrück. Ob der positive Corona-Test Auswirkungen auf die Austragung der Partie hat, ist noch unklar.

Beim KSC waren im vergangenen Jahr insgesamt vier positive Covid-Tests aufgetreten, die sich im Nachhinein als falsch herausstellten.