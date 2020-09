Nach der Rettung in der Vorsaison will Christian Eichner beim Karlsruher SC den nächsten Schritt machen. Mit dem Team, aber auch in seiner Trainerkarriere. Dass die Voraussetzungen dafür nicht die besten sind, weiß er.

Vom Retter zum Stabilisator? Nachdem er den Karlsruher SC in der letzten Saison zum Klassenerhalt geführt hat, will Christian Eichner den Traditionsclub nun langfristig in der 2. Fußball-Bundesliga etablieren. Die Mittel dafür sind nach wie vor bescheiden. Bei rund neun Millionen Euro soll sich der Lizenzspieler-Etat der Badener einpendeln. Große Sprünge auf dem Transfermarkt sind - auch wegen der Folgen der Corona-Krise - nicht drin.

Doch der Trainer jammert nicht. Stattdessen will er weiter Aufbruchstimmung erzeugen. "Wir müssen lauter werden, mehr kommunizieren", sagt Eichner anderthalb Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin. Kürzlich ernannte er Jerôme Gondorf zum neuen Kapitän. Der Mittelfeldwühler sei "laut und in gewisser Weise unbequem", betont er. "Er geht vorne weg."

Mehr als früher tat das im letzten Halbjahr auch Marvin Wanitzek. Eichner attestiert dem Spielmacher einen "riesigen Schritt" nach vorn und sieht in ihm den KSC-Kapitän der Zukunft. Generell gelte für die Offensive aber: "Wir müssen im vordersten Drittel gefährlicher werden, bei den letzten Pässen klügere Entscheidungen treffen und mehr Chancen kreieren."

Eichner hat bei Hofmann "ein gutes Gefühl, dass er uns erhalten bleibt"

45 Treffer erzielte der KSC letzte Saison, nur drei Zweitligisten kamen auf weniger. Zu groß war die Abhängigkeit von 17-Tore-Stürmer Philipp Hofmann, bei dem Eichner trotz anhaltender Wechselgerüchte "ein ganz gutes Gefühl" hat, "dass er uns erhalten bleibt". Spielerisch ist noch Luft nach oben. Das weiß der Coach. Es sei aber "auch wichtig, dass wir uns realistisch einschätzen können und uns bewusst machen, was in dieser Liga gefragt ist." Eine stabile Defensive zum Beispiel. "Eine Erkenntnis der letzten Saison war: Je weniger wir den Ball hatten, desto öfter waren wir in den Punkten."

Das war auch ein Verdienst von Torhüter Benjamin Uphoff, der zum SC Freiburg gewechselt und dessen Erbe umkämpft ist. Es sei wichtig gewesen, dem bisherigen Ersatzmann Marius Gersbeck, der sich nun mit Markus Kuster duelliert, "zu zeigen, dass er jetzt eine echte Chance kriegt, Nummer eins zu werden", sagt Eichner. Kommende Woche wolle er sich festlegen.

Christian Eichner: Mal Einpeitscher, mal einfühlsam

Das Gespür für die Spieler und die Fähigkeit, sich in sie hineinzuversetzen, zeichnen Eichners Arbeit mit am meisten aus, seit er nach der Trennung von Alois Schwartz im Februar vom Co- zum Cheftrainer aufrückte. Mal ist er Einpeitscher, mal einfühlsam. "Die Trainingssteuerung ist sehr gut. Es wird viel nachgefragt, wie es uns geht", sagt Verteidiger Marco Thiede. Viel hat Eichner von Trainern mitgenommen, unter denen er einst selbst spielte. Von KSC-Urgestein Edmund Becker, wie er sagt. Oder von seinem früheren Kölner Coach Holger Stanislawski. Der habe es geschafft, "die Spieler so zu erreichen, dass sie jeden Tag Lust hatten, ins Training zu kommen", erklärt der 37-Jährige und lacht: "Würde er mich anrufen, würde ich wahrscheinlich heute noch kommen."

Mit dem KSC strebt Eichner nicht anderes als den Klassenerhalt an

Nun gilt es aber in Karlsruhe den nächsten Schritt zu machen. Natürlich sei der Ligaverbleib, dessen "Bedeutung für den Verein man nicht in Worte fassen kann", auch für ihn in seiner noch jungen Trainer-Karriere ein "wichtiger Pflock" gewesen. Selbstherrlich wird Eichner, der nach der Rettung einen Vertrag bis Ende Juni 2022 erhielt, deswegen aber nicht. Mit dem KSC strebt er auch in der neuen Saison nichts anderes als den Klassenerhalt an. Und auch für seine eigene Laufbahn steckt er sich erstmal keine zu hohen Ziele. "Natürlich bin ich ehrgeizig und will so weit nach oben wie möglich. Bisher ging es schon schneller als erwartet", sagt der gebürtige Sinsheimer.

Er weiß aber auch, dass es im Profifußball genauso schnell wieder bergab gehen kann. "Ich bin auch froh, dass ich mein Lehramtsstudium fertig habe und gehe von heute auf morgen wieder in die Schule, wenn's sein muss", sagt Eichner, der Mathematik, Ethik und Geografie studiert hat, und mit einer Lehrerin verheiratet ist. "Ich bin auch gerne Kollege meiner Frau", sagt er lachend. Noch lieber aber ist er (Fußball-)Lehrer beim KSC.