Am 23. Mai 2001 gewann Oli Kahn vor 79.000 Zuschauern das Finale der Champions League in Mailand. Mit einem 1:1 nach regulärer Spielzeit ging es gegen den FC Valencia in die Verlängerung. Erst im Elfmeterschießen konnten sich die Bayern mit 5:4 durchsetzen- dank drei gehaltener Elfmeter von Oliver Kahn.

Imago imago/HJS