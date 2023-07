Wunder und Dramen im Karlsruher Wildparkstadion

Das Wunder vom Wildpark. Es wurde wahr am 02. November 1993. Der Karlsruher SC hatte sich mit einem sechsten Platz für die Teilnahme am UEFA-Pokal qualifiziert und traf dort in der zweiten Runde auf den FC Valencia - seinerzeit Tabellenführer in der spanischen Liga. Das Hinspiel ging sang- und klanglos mit 1:3 verloren. Es musste also mindestens ein 2:0-Erfolg in der Heimat her. Im Wildpark lief es dann aber mehr als rund. Mit 7:0 schossen die Badner die Spanier ab und feierten vor 24.000 Fans den Einzug in die nächste Runde.