per Mail teilen

Das badische Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen endete torlos. Für die Sandhäuser bedeutete das Remis den ersten Punktgewinn in der laufenden Zweitligasaison.

Die 5.000 Zuschauer, die am Samstagmittag (14.08.21) ins Sandhausener BWT-Stadion am Hardtwald gekommen waren, sahen ein umkämpftes Spiel. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad taten sich beide Teams schwer, Torchancen herauszuspielen. Folglich endete die Partie 0:0.

Mutiger Beginn des KSC

Der KSC begann selbstbewusst. Einen ersten gefährlichen Vorstoß wagte Fabio Kaufmann in der zweiten Minute, als er von der Mittellinie in Richtung Strafraum dribbelte und mit einem Flachschuss Sandhausens Torhüter Patrick Drewes forderte. In der elften Minute hatte Karlsruhes Mittelfeldstratege Marvin Wanitzek die nächste Gelegenheit. Nach einer Flanke kam er aus zehn Metern zum Abschluss. Seinen Schuss klärte Bashkim Ajdini kurz vor der Linie. Den Sandhäusern hingegen gelang im Offensivspiel zunächst wenig, die meisten Pässe landeten beim Gegner.

Sandhausen aus dem Nichts fast mit der Führung

Mitte der ersten Halbzeit verflachte die Partie. Erst in der 38. Minute erspielten sich die Karlsruher eine weitere Chance. Nach einem Doppelpass zwischen Kyoung-rok Choi und Torjäger Philipp Hofmann zog Choi ab. Den noch abgefälschten Schuss lenkte Drewes um den Pfosten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatten die Gastgeber nahezu aus dem Nichts die Möglichkeit zur Führung. Marcel Ritzmaier wurde auf der linken Seite freigespielt und brachte den Ball ins Zentrum. Doch KSC-Torhüter Marius Gersbeck und Robin Bormuth konnten die brenzlige Situation klären.

Karlsruhes Schleusener zu ungenau

Nach der Pause wurden die Sandhäuser selbstbewusster, die Partie nahm Fahrt auf. Die erste gute Chance hatten die Gäste aus Karlsruhe. Hofmann schickte Fabian Schleusener, der im Strafraum aber zu zentral abschloss. Sieben Minuten vor Schluss (83.) Minute probierte es Sandhausens eingewechselter Anas Ouahim mit einem Distanzschuss. Gersbeck wehrte den Flachschuss zur Ecke ab. In der Nachspielzeit hatte dann Karlsruhes Sebastian Jung die größte Gelegenheit der Partie. Sein Schuss aus etwa dreizehn Metern flog aber neben das Tor. Wanitzek hatte ihm den Ball aufgelegt.

Sandhausen vermisst die Führungsspieler

Die Kurpfälzer mussten auf Kapitän Dennis Diekmeier sowie die Offensivkräfte Pascal Testroet und Julius Biada verzichten. Sie fielen wegen muskulärer Probleme aus. "Die Mentalität ist ein wichtiges Thema, und die fehlenden Jungs bringen diese mit. Ohne sie fehlen uns auf dem Platz auch Führungspersönlichkeiten“, hatte Trainer Stefan Kulovits vor der Partie gesagt. Karlsruhe konnte wieder auf Philip Heise zurückgreifen. Der Linksverteidiger hat seine Magen-Darm-Probleme auskuriert.

Ungleiche Saisonstarts

Beide Mannschaften sind sehr unterschiedlich in die Saison gestartet. Der Karlsruher SC hatte vor dem Sandhausen-Spiel Hansa Rostock mit 3:1 und den SV Darmstadt 98 mit 3:0 geschlagen. Der SV Sandhausen hingegen war mit zwei Niederlagen, 0:2 gegen Düsseldorf und 0:3 bei Jahn Regensburg, ins Duell gegangen.

Am kommenden Samstag (21.08.21) empfängt der Karlsruher SC den SV Werder Bremen. Sandhausen spielt einen Tag später (22.08.21) bei Erzgebirge Aue.