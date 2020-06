Dorotheé Springmann: Die 36-jährige Offenburgerin ist die große Unbekannte in der Kandidatenliste. Springmann ist Polizeibeamtin, seit 2014 Mitglied des KSC und leidenschaftlicher Fan der Badener. Durch ihre Kandidatur ist sie gleichzeitig die erste weibliche Anwärterin für das Präsidentenamt in der KSC-Historie. Als mögliche neue Präsidentin will Springmann vor allem das Familienangebot an Heimspieltagen erweitern und den Schritt wagen, dass Frauen in der Fußball-Welt eine größere Präsenz einnehmen.

