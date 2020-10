per Mail teilen

Der Karlsruher SC stellt in der 2. Bundesliga mit dem 1:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue einen Rekord ein. Freude kommt beim KSC darüber aber nicht auf.

23 Jahre ist es her, dass die SpVgg Unterhaching in der 2. Bundesliga sieben Mal in Serie die Punkte mit dem Gegner teilte. Diesen "Bestwert" hat der KSC nun beim Unentschieden gegen Aue eingestellt.

Uphoff vermisst die Galligkeit

KSC-Keeper Benjamin Uphoff ärgerte sich dem Spiel über die vergebenen Punkte und reagierte mit Galgenhumor auf den Rekord. "Na, dann herzlichen Glückwunsch an uns", sagte der 26-Jährige nach dem Abpfiff.

Uphoff vermisste die nötige "Galligkeit", um den Sieg zu erzwingen, gerade in der Anfangsphase der Partie.

KSC agiert lange in Überzahl

Dabei wäre für die Mannschaft von Alois Schwarz gegen die Gäste aus dem Erzgebirge deutlich mehr drin gewesen. Mehr als eine Halbzeit agierte der KSC nach der Roten Karte gegen Jan Hochscheidt (41. Minute) in Überzahl.

Mehr als der Ausgleich durch Anton Fink (64.) gelang den Gastgebern aber nicht. Hochscheidt hatte Aue früh in Führung gebracht (7.).

"In Überzahl musst Du eigentlich das zweite nachlegen", sagte Uphoff. Zumal der KSC ab dem Platzverweis aus seiner Sicht komplett dominiert hatte.

Auf den KSC wartet das Derby beim VfB Stuttgart

Der KSC liegt Abschluss des 13. Spieltags mit 16 Punkten auf dem zehnten Platz. Um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern, muss die Mannschaft nach der Länderspielpause dringend auch wieder dreifach punkten.

Nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am 24. November im Derby beim VfB Stuttgart.