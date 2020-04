per Mail teilen

Der hoch verschuldete Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will seine Zahlungsfähigkeit bis zum Ende der Saison 2020/21 sicherstellen. Zuvor gab es immer wieder Diskussionen über eine mögliche Planinsolvenz.

"Wir werden weiter alles unternehmen, um eine Insolvenz zu vermeiden", sagt KSC-Präsident Ingo Wellenreuther der Deutschen Presseagentur. Mit Gläubigern und Investoren sei der Club in intensiven Gesprächen, so der 60-Jährige. Bereits nach wenigen Tagen gebe es viele positive Reaktionen.

Diskussionen über Planinsolvenz

In den vergangenen Wochen hatte es im badischen Traditionsclub unterschiedliche Meinungen darüber gegeben, ob sich der KSC mit einer Insolvenz in Eigenverantwortung nicht seiner Schulden entledigen sollte. Die Deutsche Fußball Liga hatte entschieden, dass aufgrund der Corona-Pandemie in der laufenden Saison Insolvenzen nicht mit einem Punktabzug bestraft werden sollen.

Falls der KSC die Insolvenz bis zum 15. Mai nicht abwenden kann, sollen an diesem Tag die Mitglieder in einer außerordentlichen Versammlung darüber abstimmen.