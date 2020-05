Tagelang hatte sich KSC-Präsident Ingo Wellenreuther gegen Rücktrittsforderungen gewehrt, nun gibt er sein Amt doch auf. Die einberufene Mitgliederversammlung fiondet trotzdem statt.

Der Präsident des Karlsruher SC, Ingo Wellenreuther, ist "mit sofortiger Wirkung" zurückgetreten. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Wellenreuther wird in der Presseinfo zitiert: "Wer mich und meine fast fünfzigjährige Verbundenheit zum KSC kennt, bei dem ich fast 40 Jahre Mitglied bin, weiß, dass mir dieser Schritt nicht leicht gefallen ist."

Druck nicht mehr Stand gehalten?

Im Konflikt mit dem teilweise anonymen "Bündnis KSC" hat Ingo Wellenreuther, umstrittener Präsident des Zweitligisten Karlsruher SC, dem Druck wohl nicht mehr Stand gehalten. "Nachdem es trotz des durch die Corona-Krise unterbrochenen Aktienverkaufs nunmehr gelungen ist, die Insolvenz unseres Vereins zu verhindern, habe ich mich nach reiflicher Überlegung und auch mit Rücksicht auf meine Familie aber dazu entschlossen, mein Amt niederzulegen", so Wellenreuther.

Weg frei für Investorengruppe "Bündnis KSC"?

Mit dem Rücktritt macht Wellenreuther wohl den Weg frei für ein Engagement des "Bündnis KSC", einer Investorengruppe um den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Martin Müller. Das Bündnis aus regionalen Unternehmern hatte angeboten, den Verein mit sechs Millionen Euro vor der Insolvenz zu retten, aber nur, wenn Wellenreuther zurücktritt. Unterstützung für das "Bündnis KSC" gab es zuletzt auch aus mehreren KSC-Gremien, von den Fans und von Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Erst am Mittwoch hatte Wellenreuther im SWR-Gespräch angekündigt, weiter im Amt bleiben zu wollen: "Ich kriege unglaublich viel Zustimmung - eine große Anzahl der Mitglieder steht weiter hinter mir und fordert mich auf, weiter standhaft zu bleiben. Aber es gibt auch im Internet und bei Social Media Angriffe mit Methoden, bei denen sich menschliche Abgründe auftun."

Die für Freitag einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung, bei dem die Mitglieder unter anderem über eine Planinsolvenz abstimmen sollen, möchte der KSC trotz des Rücktritts abhalten. Das teilte der badische Fußball-Zweitligist am Donnerstabend mit. Ist bis zum Beginn der Online-Veranstaltung die Insolvenz in Eigenverwaltung abgewendet, entfalle die Abstimmung der Mitglieder darüber.

KSC-Trainer fordert Fokus auf Sport

Vor dem Liga-Neustart herrscht beim hoch verschuldeten und abstiegsgefährdeten Karlsruher SC damit weiter Unruhe. Am Samstag trifft die Fußball-Mannschaft im ersten Spiel nach der Coronavirus-Zwangspause auf den SV Darmstadt 98.

KSC-Trainer Christian Eichner hat seinen Spielern geraten, den Insolvenz-Krimi rund um den Verein am besten auszublenden. "Wenn wir anfangen, uns noch mit anderen Dingen zu beschäftigen, verlieren wir den Fokus. Wir sind in einer Situation, in der wir alles daran setzen müssen, uns auf den Sport zu konzentrieren", sagte Eichner zwei Tage vor dem Spiel gegen Darmstadt 98. Der KSC ist als Tabellenvorletzter in starker Abstiegsgefahr. Den Rücktritt von Clubpräsident Ingo Wellenreuther am Donnerstagvormittag hätten die Spieler, die auf dem Trainingsplatz kurz informiert worden seien, unterschiedlich aufgenommen. "Es ist wie mit allen Dingen im Leben. Der ein oder andere geht jetzt in sein Zimmer und macht sich Gedanken, und es wird sich auch beim Essen am Zweiertisch mit Sicherheit noch einmal darüber ausgetauscht", sagte Eichner.