Der KSC kämpft weiter intensiv um die Vermeidung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Falls dies nicht gelingt, bestimmen am 15. Mai die Fans auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit.

Der hoch verschuldete Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will seine Mitglieder über die geplante Insolvenz in Eigenverwaltung abstimmen lassen. Noch in dieser Woche werden die KSC-Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung am 15. Mai eingeladen, wie der Club am Mittwoch mitteilte.

Dauer 0:19 min Geschäftsführer Michael Becker: "Ziel bis 15. Mai Lösung ohne Insolvenz in Eigenverwaltung" Michael Becker zu den beiden Szenarien beim Karlsruher SC

Wegen Corona: Mitgliederversammlung am 15. Mai online

Wegen der Coronavirus-Pandemie soll die Versammlung online stattfinden, die Mitglieder können auch vorab per Brief abstimmen. Trotzdem will die KSC-Führung gemeinsam mit ihrem Rechtsberater bis zum 15. Mai versuchen, die Insolvenz doch noch abzuwenden. "Die in den vergangenen Tagen bereits aufgenommenen Gespräche mit Gläubigern und Partnern verliefen in eine gute Richtung. Es gab positive Signale, den KSC weiter zu unterstützen", heißt es in der Mitteilung weiter. "Sollten die Gespräche bis zum 15. Mai 2020 erfolgreich zum Wohle des KSC verbindlich beendet werden, wäre die Eigenverwaltung damit hinfällig."

Dauer 0:34 min Wellenreuther: "Meine Position war schon immer, eine Insolvenz zu vermeiden" Ingo Wellenreuther im Gespräch mit SWR Sport.

Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung könnte der finanziell angeschlagene Verein unter der Kontrolle eines Sachwalters selbstständig Lösungen mit seinen Gläubigern herbeiführen.

Kritik von Karlsruhes OB Mentrup

Zuletzt hatte der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) die Führung von Fußball-Zweitligist Karlsruher SC scharf kritisiert. Gegenüber dem SWR sprach er von zunehmendem Vertrauensverlust und stellte sich damit auf die Seite von KSC-Geschäftsführer Michael Becker.