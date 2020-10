Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC hofft beim Derby gegen den SV Sandhausen (Samstag, 13 Uhr) auf ein Déjà-vu - und auf die ersten Punkte im vierten Spiel der noch jungen Zweitliga-Saison.

Das Spiel gegen den SV Sandhausen wird vor 1.200 Zuschauern ausgetragen. Das gab der Club am Freitagnachmittag bekannt. Der aktuelle Sieben-Tages-Grenzwert im Karlsruher Stadtgebiet lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 23,4 pro 100 000 Einwohner und damit unter dem in der Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg veranschlagten Schwellenwert von 35.

"Damals war es mein erster Sieg, jetzt wäre es unser erster Sieg", sagte Eichner mit Blick auf den Erfolg des KSC gegen den badischen Rivalen im vergangenen Februar. "Wenn es am Ende wieder der SV Sandhausen ist, dann soll es mir recht sein."

Das 2:0 der Karlsruher markierte für Karlsruhe damals einen wichtigen Wendepunkt. Es war der erste Dreier des abstiegsbedrohten Klubs nach der Entlassung von Ex-Trainer Alois Schwartz. Am Ende gelang der Klassenerhalt.

Auch Sandhausens Trainer Uwe Koschinat hat nicht vergessen, dass die zurückliegenden Nachbarschaftsduelle für den SVS enttäuschend liefen. "Wir haben gegen Karlsruhe zuletzt zwei Mal hoffnungslos versagt", sagte Koschinat am Donnerstag. "Mir ist bewusst, dass es für den KSC um eine Menge geht und deswegen müssen wir die Sinne schärfen. Wir haben einiges wiedergutzumachen."

TV-Tipp Das baden-württembergische Duell zwischen dem KSC und dem SV Sandhausen ist am Sonntagabend Thema bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

KSC steht mit dem Rücken zur Wand

Der KSC steht nach drei Liga-Spielen ohne Punkt und ohne eigenes Tor mit dem Rücken zur Wand. Er habe die Länderspielpause genutzt, um bei seinem Team insbesondere "in Sachen Körperlichkeit noch eine Schippe draufzupacken", sagte Eichner und warnte: "Wir haben es da mit einer sehr ambitionierten Mannschaft zu tun, die über die Jahre ein sehr stabiler Zweitligist geworden ist. Die haben sehr vieles richtig gemacht".

Auf Alexander Groiß und Janis Hanek muss der KSC definitiv verzichten, hinter dem Einsatz von Marvin Wanitzek steht nach dessen Bänderriss im Sprunggelenk noch ein Fragezeichen.

Neuzugang Esswein schon in der Startelf?

Beim Gegner aus Sandhausen wird Neuzugang Alexander Esswein am Samstag zum ersten Mal im Kader stehen. Das bestätigte Trainer Uwe Koschinat. Der Offensivspieler war in der Länderspielpause verpflichtet worden und hatte sich nach seinem Vertragsende bei Bundesligist Hertha BSC individuell fit gehalten. Über seine neue Aufgabe sagte Esswein am Donnerstag: "Ich möchte den Verein voranbringen, habe ein gutes Gefühl und fühle mich bestens aufgestellt." Ob der 30-Jährige schon in der Startformation stehen wird, ließ Koschinat jedoch offen.

Neben Esswein werden auch die Nationalspieler Aleksandr Zhirov (Russland) und Nikolas Nartey (U21/Dänemark) wieder zum Aufgebot des SVS gehören. Denis Linsmayer hat seine schwere Gehirnerschütterung auskuriert und ist ebenfalls einsatzfähig.