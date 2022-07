Hofmann weg, Rapp lange verletzt: Was nun, KSC?

per Mail teilen

Mit dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn startet der Karlsruher SC am Sonntag in die neue Saison. Trainer Christian Eichner plagen vor allem im Angriff große personelle Sorgen.

Es hatte sich so gut angelassen. Simone Rapp kam, trainierte und traf zwei Mal in der Vorbereitung für den Karlsruher SC. Der neue Schweizer Toremacher vom FC Vaduz war auf prima Wegen, doch dann der böse Rückschlag: Nackenverletzung. Diagnose: Bandscheibenvorfall. Die Folge: Operativer Eingriff und längere Pause. "Das hat uns extrem getroffen", bedauert Cheftrainer Christian Eichner den Ausfall des Schweizers, "er hat zuletzt einen Schritt nach vorne gemacht, ist angekommen in Karlsruhe".

Simone Rapp war auf gutem Weg als Hofmann-Nachfolger

Genauso groß, genauso wuchtig, ähnlich kopfballstark - ausgerechnet der nominelle Nachfolger von Torjäger Philipp Hofmann (letzte Saison 19 Tore), der zum VfL Bochum in die Bundesliga wechselte, fällt vorerst aus. "Diesen Spielertypus haben wir wieder gebraucht, um Pressingsituationen des Gegners überspielen zu können", so Eichner über die Verpflichtung des neuen kräftigen Angreifers, "das ist ein herber Verlust für die ganze Gruppe, die Mitspieler haben erkannt, dass sie vorne drin Simone in einem ähnlichen Regal anspielen können wie seinen Vorgänger. Der Ausfall tut uns allen weh."

Wie lange fehlt der Schweizer? Es gibt neue Hoffnung

Jetzt aber fällt der 1,93 Meter lange "Stoßstürmer" Rapp erstmal aus. Eine Art von Angreifer, wie man ihn in der 2. Liga dringend braucht. Wie lange wird er fehlen? Das ist noch nicht klar. Aber es gibt neue Hoffnung. Denn inzwischen haben sich Simone Rapp und der KSC eine zweite ärztliche Meinung in Zürich eingeholt.

"Es wird zwar definitiv ein Eingriff erfolgen", sagt KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer auf SWR-Nachfrage, die Frage ist jetzt aber in welcher Art und Größe: "Die Ärzte sind im Austausch, wir brauchen fundierte Aussagen von ihnen", so Kreuzer, "ursprünglich hätte Simone an diesem Freitag operiert werden sollen." Je nach Art des Eingriffs wird der 29-Jährige dem KSC nur vier bis sechs Wochen oder - im anderen Fall - zwei bis drei Monate fehlen. Im schlimmsten Fall wäre die Vorrunde für Rapp beinahe schon gelaufen.

Sportdirektor Kreuzer will (vorerst) nicht personell nachlegen

Stand jetzt will der KSC personell nicht auf die Verletzung von Rapp reagieren, nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. "Wir müssen mal schauen, wie die nächsten Wochen verlaufen", so der KSC-Sportdirektor, "Stand jetzt machen wir nichts mehr." Nun sind also die anderen Angreifer in Sachen Toreschießen gefragt: Der Ex-Hamburger Mikkel Kaufmann, der seine Adduktorenprobleme überwunden hat, Fabian Schleusener und Malik Batmaz. Ein ausgesprochen robuster Torjäger-Typ wie Rapp aber ist unter ihnen nicht zu finden.

Christian Eichner: "Uns fehlt Qualität"

Bleibt nur die Hoffnung auf einen gelungenen Start. "Wir hatten ein gutes Trainingslager, wir hatten Gutes gesehen in den Testspielen, auch wenn die Ergebnisse nicht gut waren", sagt Sportdirektor Oliver Kreuzer, "die Neuen wurden reibungslos integriert."

Schwierig aber: Wichtige Spieler wie Simone Rapp fehlen nach Verletzungen. Und: Wichtige Spieler wie Philipp Hofmann haben den Verein verlassen. "Uns fehlt Qualität", sagt Christian Eichner offen und ehrlich, freut sich aber dennoch auf den Auftakt: "Damit wir wissen wo wir stehen", so der KSC-Cheftrainer.

Einziges Ziel: Klassenerhalt

"Es wird wieder eine schwierige und herausfordernde Saison für alle Beteiligten", macht sich auch der Sportdirektor nichts vor. "Wenn wir alle Mann an Bord haben, dann können wir eine ähnliche Saison spielen wie letztes Jahr", ist Oliver Kreuzer überzeugt. Das einzige Ziel für ihn ist der Klassenerhalt: "Alles andere ist Bonus." Simone Rapp wird dabei erstmal nicht mithelfen können. Schade drum, aber vielleicht kommt der neue Schweizer doch schneller zurück als erwartet.