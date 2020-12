KSC kann in Osnabrück 15 Jahre alte Bestmarke einstellen

Der Karlsruher SC kann im nächsten Spiel beim VfL Osnabrück (Samstag, 13 Uhr) eine mehr als 15 Jahre alte Bestmarke einstellen. Dafür müsste der KSC in der 2. Bundesliga sein viertes Spiel in Serie gewinnen, was den Badenern zuletzt im Frühjahr 2005 unter ihrem damaligen Trainer Edmund Becker gelungen war.