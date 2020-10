TV-Tipp

Das baden-württembergische Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem KSC ist Thema bei SWR Sport Fußball und bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Samstag um 17:30 Uhr und am Sonntag um 21:45 Uhr - jeweils im SWR Fernsehen BW.