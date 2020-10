Nach dem Sieg beim SV Sandhausen will der Karlsruher SC beim Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Freitag, 18:30 Uhr) nachlegen.

Trainer Christian Eichner stellte vor der Partie gegen die Franken den Teamgedanken in den Vordergrund. "Wir tun beim Karlsruher SC gut daran, wenn wir alles - und ich betone alles - in den nächsten Wochen so unterordnen, dass wir nächstes Jahr wieder tolle Spiele in 2. Bundesliga bestreiten dürfen", sagte der 37-Jährige.

Die Badener könnten mit einem Sieg die Franken überholen und den Relegationsplatz 16 verlassen.

Ansage an KSC-Kapitän David Pisot

Eichners Ansage war indirekt auch eine Botschaft an Kapitän David Pisot. Der hatte gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" sein Unverständnis geäußert, beim 2:0 in Sandhausen am vergangenen Sonntag nicht in der Startelf gestanden zu haben.

"Beim Tennis kann ich nur für mich sprechen", sagte der Eichner: "Beim Fußball bin ich ein Teil von soundsoviel Spielern, die der Sportdirektor dem Trainer zur Verfügung stellt."

Pisot hatte zuvor alle 22 Spiele von Beginn an in der KSC-Abwehr bestritten, die mit 42 Gegentreffern gemeinsam mit dem kommenden Gegner aus Nürnberg allerdings den schlechtesten Ligawert aufweist. Gegen die Franken steht Damian Roßbach nach seiner Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Ob Winter-Neuzugang Änis Ben-Hatira, in Sandhausen Torschütze und Vorlagengeber, erneut in der Startelf steht, ließ Eichner offen.