KSC gegen Aue mit Torhüter Gersbeck

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss nicht um Torhüter Marius Gersbeck bangen. Im Vorfeld der Partie gegen Erzgebirge Aue gab Trainer Christian Eichner Entwarnung.

Obwohl der am linken Handgelenk angeschlagene 26-Jährige am Mittwoch im Training gefehlt hatte, wird er am Freitag im Spiel beim FC Erzgebirge Aue (18.30 Uhr) auf dem Platz stehen, sagte Trainer Christian Eichner am Donnerstag. "Wir setzen uns mit dieser Thematik schon seit ein paar Wochen auseinander", erklärte der Coach. "Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass das Handgelenk ihm Probleme bereitet. Aber die Nachuntersuchung war wichtig, um einen neuen Status quo zu erhalten."

Man werde bis zum Erreichen des Klassenerhalts auf Gersbeck bauen, ehe eine neue Bewertung vorgenommen werden soll. Somit ändert sich in personeller Hinsicht bei den Karlsruhern kaum etwas. Lediglich Außenverteidiger Jannis Rabold ist wieder ins Training eingestiegen. In Aue konnte der neuntplatzierte KSC letztmals 2011 ein Pflichtspiel gewinnen. Seither folgten sechs Niederlagen. Während der Tabellen-17. in akuter Abstiegsgefahr schwebt, sieht die Lage bei den Badenern deutlich besser aus. Sieben Zähler liegen sie vor dem Relegationsrang 16. Dennoch warnt Eichner. "Drei Punkte würden Aue noch mehr helfen", sagte der 39-Jährige. "Das müssen wir uns bewusst machen."