Vor Spiel in Darmstadt: KSC zwischen Spektakel und Saisonziel

Für Christian Eichner ist der Klassenerhalt auch mit 39 Zählern noch ein Thema. Vor dem Spiel gegen Darmstadt freut sich der KSC-Coach auf einen tollen Gegner und vielleicht die magische 40-Punkte-Marke.

Das spektakuläre 4:2 gegen Arminia Bielefeld hat bei Christian Eichner bleibenden Eindruck hinterlassen. "Das war eine kurze Woche", sagte der Trainer des Karlsruher SC – zumindest gefühlt. Die Partie, die der KSC spektakulär gedreht hatte, habe ihn dann doch noch einen Tag länger beschäftigt, verriet Eichner. "Und gleichzeitig hab ich mir bewusst gemacht, dass es dann in Darmstadt ein paar Tage später schon wieder weitergeht."

Am Freitag (18.30 Uhr) ist das Team von Coach Eichner beim Aufstiegsaspiranten am Böllenfalltor zu Gast. Noch aber ist nicht klar, wer dabei den gelb-gesperrten Stürmer Mikkel Kaufmann ersetzen wird. "Das ist ein herber Verlust für uns", sagt Eichner. Kaufmann habe einen "richtigen Flow", deshalb stelle sich das Trainerteam aktuell die Frage, welche Attribute der Kaufmann-Ersatz mit auf den Platz bringen muss. "Die Jungs die reingekommen sind, haben in den letzten Wochen immer ihre Leistung gezeigt", so Eichner.

KSC mit vielen Optionen

"Für Budu Siwsiwadse spricht, dass ihm ein zweites Spiel in Folge gut tun würde", sagte Eichner. "Einfach um Vertrauen über Einsatzminuten wachsen zu lassen." Siwsiwadse hatte beim 4:2 gegen Bielefeld am vergangenen Wochenende sein Startelf-Debüt gefeiert.

Neben Siwsiwadse darf auch Simone Rapp, der gegen die Arminia wenige Sekunden nach seiner Einwechslung getroffen hatte, auf einen Platz in der Startelf hoffen. "Er bringt die Körpergröße und andere Dinge mit, die bei Standards sehr wichtig sein können" erklärte Eichner. Zudem kehrt Fabian Schleusener ins Team zurück – er hatte zuletzt mit einer Erkältung gefehlt.

Saisonziel für Karlsruhe nah

Mit einem Punktgewinn bei den Lilien könnten die Karlsruher, die aktuell bei 39 Zählern stehen, die magische 40-Punkte-Marke knacken und damit auch rechnerisch den Klassenerhalt perfekt machen. Noch, so Eichner, sei es aber nicht so weit. "Ich bin da vielleicht ein bisschen Old School", so der Coach und nehme auch noch keine Gratulationen an. "Da sind einige in den vergangenen Tagen bitter enttäuscht worden von mir."

Alles andere als enttäuscht ist Eichner von seinem Auftakt ins Wochenende. "Das ist ein toller Freitag", sagte er und lobte Gegner Darmstadt. "Für mich haben sie richtige Typen auf dem Feld und das auf verschiedenen Positionen. Das macht die Mannschaft im Gesamtpaket so besonders." Genau davor will Eichner sein Team warnen – den Tabellenführer wird es aber auch so nicht unterschätzen.

Warnung vor Darmstadt 98

"Ich habe der Mannschaft angemerkt, dass sie sich freut auf dieses Spiel und diesen Gegner." Und sollte das Spiel gegen Darmstadt ähnlich spektakulär werden, wie in der vergangenen Woche, dann dürfte es bei KSC-Coach Eichner auch bleibenden Eindruck hinterlassen.