Der Karlsruher SC hat das badisch-schwäbische Derby in der 2. Bundesliga mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Für den KSC der erste Derbysieg seit 2007. "Wir haben etwas geschichtsträchtiges geleistet", freute sich Trainer Christian Eichner.

"Ich glaube, meine Jungs wissen noch gar nicht, was sie da abgeliefert haben", sagte der KSC-Coach: "Sie sollen sich jetzt mal einen halben Tag mit ihren Familien freuen."

Eichner war hochzufrieden mit seiner Mannschaft: "Ich bin stolz, wie sie 90 Minuten gearbeitet hat. Sie hatte keine einfachen Wochen. Sie wurde nicht belohnt für ihren Einsatz und die Spielfreude und ist immer wieder nur mit einem Punkt nach Hause gegangen. Wir hatten in den letzten Tagen auch die eine oder andere positive Aufbauarbeit zu leisten, damit der Glaube auch da bleibt, der uns in den letzten Wochen getragen hat.

Heidenheim macht dem VfB Druck

Beim VfB Stuttgart war die Gemütslage natürlich eine ganz andere. Die Schwaben fielen durch die Derby-Pleite auf den Relegationsplatz zurück und haben nun nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Vierten 1. FC Heidenheim.

Matarazzo: "Wollen Aufstieg in der eigenen Hand behalten"

Dennoch glaubt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo weiterhin an die Aufstiegschancen seiner Mannschaft. "Das war es noch nicht für uns. Wir haben noch drei Spiele zu spielen. Die Tabellenkonstellation hat sich auch in den letzten Wochen immer wieder geändert. Wir wollen mindestens den dritten Platz behaupten, um den Aufstieg in der eigenen Hand zu behalten. Natürlich war es das noch nicht", erklärte der 42-Jährige.

Doch die Leistung der Stuttgarter war nicht aufstiegswürdig. Marvin Wanitzek brachte den KSC nach einem kapitalen Patzer des Stuttgarter Innenverteidigers Marcin Kaminski bereits in der 6. Minute in Führung. Nicolas Gonzalez glich für das Team von Matarazzo per Foulelfmeter aus (35.). Lukas Fröde (72.) sicherte für den KSC nach einem Eckball den ersten Derby-Sieg seit knapp 13 Jahren. Der VfB hatte seine stärkste Phase zwischen der 30. und der 45. Minute. Vor allem in der Schlussphase kam von den Schwaben zu wenig.

Schema: Karlsruher SC - VfB Stuttgart 2:1 (1:1) Karlsruhe: Uphoff - Stiefler (70. Thiede), Gordon, Pisot, Carlson - Fröde - Wanitzek, Gondorf (89. Groiß) - Ben-Hatira (87. Djuricin), Kother (70. Lorenz) - Hofmann. - Trainer: Eichner Stuttgart: Kobel - Stenzel (86. Phillips), Badstuber (76. Egloff), Kaminski, Mola - Endo - Klement, Castro (73. Förster) - Wamangituka (73. Gomez), Gonzalez - Al Ghaddioui. - Trainer: Matarazzo Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim) Tore: 1:0 Wanitzek (7.), 1:1 Gonzalez (35., Foulelfmeter), 2:1 Fröde (72.)

Klement: "Ist nicht unser Anspruch"

Das sah auch Philipp Klement so. "Wir hatten uns das natürlich anders vorgestellt. Vor allem hintenraus - nach dem 1:2 - war das nicht gut von uns. So steht am Ende das Ergebnis - und das ist natürlich nicht unser Anspruch", so der VfB-Mittelfeldspieler bei "Sky".

Der KSC steht indes als Tabellen-15. über dem Strich - aber auch nur dank des besseren Torverhältnisses (-11) gegenüber dem 1. FC Nürnberg (-13). Deshalb war auch Coach Eichner trotz aller Freude bemüht, die Euphorie nicht zu groß werden zu lassen: "Eines ist auch klar: Auch Siege gegen den VfB Stuttgart geben bei aller Freude nur drei Punkte. Das alleine wird uns nicht zum Klassenerhalt reichen."