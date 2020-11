per Mail teilen

Wichtiger Auswärtserfolg für den Karlsruher SC: Am siebten Spieltag der 2. Bundesliga siegte das Team von Trainer Christian Eichner mit 3:0 (1:0) beim FC St. Pauli. Damit machen die Badener in der Tabelle einen Sprung auf den Nichtabstiegsrang 15.

Für den frühen KSC-Führungstreffer sorgte Marco Thiede schon in der vierten Minute, St. Paulis Torhüter Robin Himmelmann sah bei dem Distanzschuss aus 25 Metern Entfernung nicht gut aus. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war Jerome Gondorf mit einem Flachschuss erfolgreich, Philipp Hofmann stellte per Kopfball den Endstand her (76.).

Die Hanseaten agierten bis in die Schlussphase hinein zu berechenbar und schematisch. Die Badener setzten bei Kontern immer wieder Nadelstiche und wirkten gefährlicher als die Norddeutschen.