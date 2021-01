Nach der vierten Niederlage in Folge steht Aufsteiger Karlsruher SC auf einem direkten Abstiegsplatz. Präsident Wellenreuther erhöht den Druck auf Trainer Alois Schwartz. Der wehrt sich.

Am Tag nach der Heimniederlage gegen Kiel ging Cheftrainer Alois Schwartz verbal in die Offensive. Der zunehmende Unmut im Umfeld und die Äußerungen von KSC-Präsident Ingo Wellenreuther nach der vierten Niederlage in Folge hatten beim Coach offensichtlich Spuren hinterlassen. Im SWR-Interview zeigte Schwartz einerseits Verständnis für die Sorgen im Verein. Andererseits stellte er fest: "Es war doch klar, dass wir als Aufsteiger nicht 34 Spiele auf Platz neun stehen werden. Ja, wir haben jetzt eine kleine Krise, aber wir haben zweieinhalb Jahre gut geliefert."

Präsident warnt Team und Trainer

Präsident Ingo Wellenreuther war nach dem Abrutschen auf den Abstiegs-Relegationsplatz deutlich geworden. "Dass wir zweimal Pech hatten, weil der Ball nicht rein ging und ansonsten alles super war, sagen wir im Beirat mit Sicherheit nicht", hatte der 60-Jährige nach dem 0:2 gegen Holstein Kiel festgestellt. Klar sei, dass etwas verändert werden müsse. "Sonst können wir nicht zuschauen, wie auch die nächsten vier Spiele wieder verloren gehen", warnte er vor allem in Richtung Trainer.

Schwartz: "Ich gehe meinen Weg"

Alois Schwartz kann solche Warnungen nicht verstehen. Für den 52-Jährigen ist es zu einfach, permanent und viel zu schnell im Trainer den Schuldigen zu suchen. Mehr als ein Drittel der Zweitliga-Trainer sei in dieser Saison bereits entlassen worden. "Wo kommen wir denn da hin!? Am Ende der Saison sind dann zwei Drittel der Trainer entlassen." Und dann wird Schwartz sehr klar: "Ich gehe meinen Weg. Ich habe bisher eine sehr schöne Zeit hier in Karlsruhe gehabt und will mit der Mannschaft noch eine schöne Zeit haben. Wir haben hier gut gearbeitet."

Ein Sieg im DFB-Pokal ist Pflicht

Angesichts der brisanten Lage beim Fußball-Zweitligisten gewinnt das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken eine besondere Bedeutung. Patzt der KSC auch bei dem Viertliga-Club, dürfte sich der Druck auf den Trainer nochmals erhöhen - auch wenn Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer dem Coach nach der Niederlage gegen Kiel den Rücken gestärkt hatte. "Wenn ich den Auftritt gesehen habe, kann ich nicht sagen, nächste Woche mit einem anderen Trainer läuft das besser. Davon bin ich weit entfernt", sagte Kreuzer, der in Saarbrücken allerdings einen Sieg erwartet.

"Mir fehlt Mut, mir fehlt Tempo, mir fehlt Entschlossenheit"

Aber auch Kreuzer wird aufgefallen sein, wie sich die Aussagen von Präsident, Spielern und Trainer nach der Partie gegen Kiel unterschieden haben. Wellenreuther ärgerte sich besonders über das Blatt mit der statistischen Auswertung. "Es kann nicht sein, dass wir in einem wichtigen Heimspiel mit 45 Prozent gewonnener Zweikämpfe vom Platz gehen", sagte er. "Mir fehlt Mut, mir fehlt Tempo, mir fehlt Entschlossenheit".

Trainer Schwartz und Pisot mit kämpferischer Leistung zufrieden

Am Samstag wollten weder Trainer Schwartz ("Zweikampfrate war ordentlich") noch Verteidiger David Pisot in dieser Sache ein Defizit sehen: "Ich finde, wir haben kämpferisch alles gegeben. Laufbereitschaft und Willen waren da", meinte Pisot und reklamierte für sich und seine Mitspieler, ein "streckenweise ordentliches Spiel" gemacht zu haben.

"Wir haben uns die ersten Spiele nach der Winterpause anders vorgestellt", sagte auch Angreifer Philipp Hofmann: "Jetzt müssen wir die Situation annehmen und schauen, dass wir da wieder rauskommen."

"Wer die Nerven verliert, steigt ab"

Sportdirektor Kreuzer erinnerte am Samstag an seine Zeit als Profi des FC Bayern. Dort habe er gelernt, was in solchen Phasen am Wichtigsten sei: "Du musst Ruhe bewahren". Zumindest in dieser Sache sind Kreuzer und der KSC-Präsident einer Meinung. "Wer die Nerven verliert, steigt ab," ist auch Wellenreuther überzeugt.