Fan-Protest in Karlsruhe: Testspiel gegen RB Salzburg sorgt für Aufregung

Das am 12. Dezember bekanntgegebene Testspiel des Karlsruher SC gegen den FC Red Bull Salzburg stößt in der Fanszene auf Unverständnis.

Im Zuge des Trainingslagers im spanischen Estepona testet der KSC am 20. Januar gegen RB Salzburg in Marbella. Nach der Bekanntgabe des Vorbereitungsspiels gegen den Europa-League-Teilnehmer drücken die Fans ihren Unmut unter anderem in den sozialen Medien aus. Das Hashtag #neinzurb füllt die Kommentarspalte unter der Ankündigung der Partie auf dem offiziellen Instagram-Account des KSC.

Für den KSC steht der sportliche Mehrwert im Vordergrund

Nach mehreren Anfragen von Anhängern wegen des geplanten Testspiels des Zweitligisten hat KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer die Ansetzung gerechtfertigt. "Wir haben uns natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, uns am Ende aber doch aus sportlichen Gründen dafür entschieden", sagt Kreuzer über das Duell im Trainingslager in Spanien in einer Vereinsmitteilung. "Unsere Agentur konnte für unseren Wunschtermin ausschließlich die Salzburger als Gegner vermitteln. Die gesamte Zeit in Estepona ist dementsprechend geplant, ein anderer Termin war somit nicht möglich."

Oliver Kreuzer, der Geschäftsführer des Karlsruher SC IMAGO foto2press

Dass die Fanszene die Ansetzung der Partie gegen RB Salzburg kritisch sieht, ist Kreuzer allerdings bewusst. "Wir wissen, wie kritisch das Konstrukt RB im Fußball, insbesondere in der Karlsruher Fanszene, gesehen wird. Deshalb würden wir ein solches Testspiel nie in Karlsruhe absolvieren", heißt es weiter in der offiziellen Stellungnahme. Trotzdem soll das Spiel "aufgrund des sportlichen Mehrwerts mit einem Test gegen einen Europa-League-Teilnehmer und der Alternativlosigkeit mangels anderer Gegner" durchgeführt werden.

Fanszene fordert: Absage des Testspiels gegen RB Salzburg

Die Supporters Karlsruhe, die Ultra1894 und viele andere Fanclubs des Karlsruher SC fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme die Absage des Testspiels gegen RB Salzburg. Marco Fuchs, der Vorsitzende der Supporters Karlsruhe, zeigt sich gegenüber SWR Sport überrascht über die Ansetzung des Testspiels gegen RB Salzburg, auch wenn er einräumt, dass der KSC keine Testspiele mit der Fanszene absprechen muss.

Dennoch sei dem Verein die Haltung der Fans gegenüber dem "Konstrukt" RB bekannt. "Die aktive Fanszene, überhaupt die Fans in Karlsruhe, sehen das "Konstrukt" Red Bull im Fußball doch sehr kritisch", so Fuchs im Gespräch mit SWR Sport. "Wir haben gerade auch beim KSC in den letzten Monaten sehr viel über Werte gesprochen. Diese Werte, die wir als Verein vertreten wollen, werden so eigentlich mit Füßen getreten, wenn man dem Produkt Red Bull im Fußball dann hier auch noch eine Plattform bietet."

Die Karlsruher Fans entrollen ein Plakat mit ihrer Meinung zu RB Leipzig IMAGO Stockhoff

Über 40 Fanclubs haben unterzeichnet

Mit der Begründung des KSC, dass sie das Testspiel aufgrund des sportlichen Mehrwerts und der Alternativlosigkeit mangels anderer Gegner gerne durchführen möchten, ist die Fanszene nicht zufrieden. "Das sind für uns alles keine Argumente zu sagen, [man] muss dieses Spiel unbedingt stattfinden lassen. Das sind aus unserer Sicht Ausreden, die der KSC hier vorschiebt, um das Spiel zu rechtfertigen", betont Marco Fuchs.

Inzwischen haben insgesamt über 40 Fanclubs die gemeinsame Stellungnahme unterzeichnet und sich gegen das Stattfinden der Partie im Trainingslager des KSC in Spanien ausgesprochen. "Das ist schon ein Zeichen", findet Fuchs. "Eine sehr breite Fanbasis fordert die Absage des Testspiels und da bleiben wir auch erstmal dabei."

Kritische Auseinandersetzung erwünscht

Der Fan-Protest der Karlsruher gegen das "Konstrukt" RB ist nicht der erste dieser Art. In dem Fall, dass die auf den 20. Januar angesetzte Partie gegen RB Salzburg wie geplant stattfindet, fordert Marco Fuchs: "Sollte das Testspiel dann stattfinden, dann ist das Mindeste, was ich erwarte, dass man sich sehr kritisch damit auseinandersetzt, damit eine solche Gegnerauswahl im nächsten Testspiel nicht mehr vorkommt."