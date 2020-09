per Mail teilen

Der frühere Europapokal-Held Edgar Schmitt will ins Präsidium des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der 56-Jährige möchte auf der Mitgliederversammlung am 12. Oktober zu einem der Vize-Präsidenten des Traditionsclubs gewählt werden.

"Die Marke, das Produkt gut zu machen, daran habe ich Interesse. Das Projekt KSC nach vorne zu bringen." Edgar Schmitt zu seinen Ambitionen sich um einen Sitz im Vorstand des Karlsruher SC zu bewerben.

Am 12. Oktober werden die Mitglieder des Karlsruher SC einen Präsidenten wählen. Edgar Schmitt spielt dabei im Team des Präsidentschaftskandidaten Martin Müller. Schmitt hatte sich im November 1993 mit vier Toren im UEFA-Pokal-Spiel gegen den FC Valencia (7:0) bei den KSC-Fans den Spitznamen "Euro Eddie" verdient. Nun möchte er den Präsidentschaftskandidaten Martin Müller unterstützen und an seiner Seite in die Führung seines Ex-Clubs einziehen.

Der Unternehmer Müller ist aktuell der einzige Gegenkandidat des amtierenden Präsidenten Ingo Wellenreuther. Mitglied der Truppe um Müller ist außerdem auch der ehemalige KSC-Geschäftsführer Helmut Sandrock. Sandrock hatte den KSC vor einem Jahr verlassen und war früher Generalsekretär des DFB. Edgar Schmitt sei sein Favorit für die Vizepräsidentschaft, so Müller. Daneben habe er sich bereits auf mehrere Kandidaten für einen möglicherweise neuen Verwaltungsrat festgelegt, so der 55-jährige Unternehmer, der selbst im Verwaltungsrat sitzt.

Martin Müller kündigte gegenüber dem SWR einen neuen Führungsstil im Verein an. Er wolle nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern die Hauptamtlichen stärker unterstützen. Er habe bereits 2016 mit dem Gedanken gespielt, sich als Präsident beim Karlsruher SC zu bewerben. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Streit um den Neubau des Wildparkstadions kritisierte er die Vorgehensweise von Präsident Ingo Wellenreuther. Über das Vorgehen des Vereins mit einstweiligen Verfügungen gegen die Stadt sei der Verwaltungsrat unzureichend informiert worden. "Das 'K' bei KSC stehe nicht für Königreich", sagte Müller weiter.

Der derzeitige Vize-Präsident und langjähriger Vertrauter Günter Pilarsky kündigte in den Badischen Neuesten Nachrichten etwas überraschend an, dass er auch mit einem Präsidenten Müller zusammenarbeiten würde. "Dass Günter Pilarsky erklärt hat, dass er auch im Falle einer anderen Konstellation zur Verfügung stehen würde, steht für mich dazu nicht im Widerspruch", sagte Wellenreuther der Deutschen Presse-Agentur. "Damit habe ich absolut kein Problem." Zu Schmitts Kandidatur wollte er sich nicht äußern. "Und das steht unabhängig zu dem guten Verhältnis, dass ich persönlich zu Edgar Schmitt habe."