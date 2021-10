Der Karlsruher SC hat überraschend Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal gekegelt. Der KSC siegte beim Bundesligisten mit 2:1. Voller Stolz machte KSC-Coach Christian Eichner nach der Partie eine Liebeserklärung an sein Team.

"Mich freut es einfach für diese Mannschaft. Die ist grandios. Für die lohnt es sich jeden Tag zu kommen und aufzustehen."

Es gibt so Tage, da hat man als Fußball-Trainer den besten Beruf der Welt. Frag' nach bei KSC-Coach Christian Eichner nach der erfolgreichen Pokal-Sause in Leverkusen: "Es ist `ne große Portion stolz, was die Mannschaft auf den Platz gebracht hat - in unserem Bereich, nahezu am Optimum gespielt." Viel mehr kann man als Trainer von seinem Team nicht verlangen. Natürlich ist Christian Eichner stolz bis zur Halskrause auf seine Jungs. Der 38-Jährige vergisst in seiner Analyse der Partie aber auch nicht die Tatsache, dass als Zweitligist manchmal eben mehr notwendig ist, ein Spiel beim Tabellenvierten der Bundesliga zu gewinnen, als Einsatz und Wille: "Ne Portion Glück gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube dafür müssen wir uns nicht entschuldigen bei so einer Top-Mannschaft."

Nach dem 1:3 im Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf mussten sich Eichner und Co. einiges an Kritik anhören. Deshalb war auch nach diesem Pokalerfolg folgende Journalistenfrage absehbar: "Hand aufs Herz: hätten Sie das vor dem Spiel gedacht, dass Sie hier als Sieger vom Platz gehen würden?" Die Antwort von Jerome Gondorf war deshalb umso schöner: "Ja natürlich!" Der KSC-Kapitän war sich nicht zu fein, im Hochgefühl des Triumphes seine selbstbewusste Aussage mit Fakten zu untermauern: "Wir müssen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben in den letzten zwei Jahren eine enorme Entwicklung genommen, die zeigen wir relativ konstant in der 2. Liga."

Int Gondorf

Im Ligaalltag (Platz acht, 16 Punkte) ist derzeit nicht absehbar, wohin die Reise des Karlsruher SC gehen wird. Aber alle, die es mit dem KSC halten, können deutlich erkennen, dass der Verein mit Christian Eichner auf einem sehr guten Weg ist: "Mich freut es einfach für diese Mannschaft. Die ist grandios. Für die lohnt sich es jeden Tag zu kommen und aufzustehen." Viel mehr kann man als Mannschaft nicht von einem Trainer verlangen.