Zwischen Torjäger Philipp Hofmann und dem Karlsruher SC schienen die Fronten verhärtet, weil sein erhoffter Wechsel zu Union Berlin wohl gescheitert ist. Doch nun soll alles ausgeräumt sein. Ob der Angreifer in der nächsten Partie in der Startelf steht, ist trotzdem unklar.

Im Training ließ Philipp Hofmann sich nichts anmerken. Nach dem Ärger um seinen wohl gescheiterten Wechsel zum 1. FC Union Berlin absolvierte der Torjäger des Karlsruher SC am Dienstag eine unauffällige Einheit mit seinen Teamkollegen. Der 27-Jährige habe "sehr gut trainiert", lobte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer sogar.

KSC-Coach Eichner geht von Verbleib aus

Dass Hofmann noch am Montag via "kicker" den KSC kritisiert hatte? Spielt laut Kreuzer keine Rolle mehr. Und Trainer Christian Eichner geht von einem Verbleib seines besten Stürmers aus. "Für mich gibt's nichts anderes, als dass Philipp Hofmann bis 2021 oder längerfristig bei uns bleibt", sagte der Coach.

Hofmann: "Komplett auf den KSC konzentrieren"

"Nach den zuletzt doch etwas turbulenten Tagen liegt mein Fokus wieder komplett auf dem Fußball. Ich werde im Training und den Spielen vollen Einsatz zeigen, mich komplett auf den KSC konzentrieren", sagte Hofmann anschließend selbst.

Der Streit um den wechselwilligen Angreifer scheint also beigelegt. Zumindest öffentlich versuchten alle Beteiligiten Fahrt aus der Diskussion zu nehmen. Aktuell sieht es so aus, als könnte Hofmann schon gegen den VfL Bochum (Sonntag, 13:30 Uhr) wieder in der Startelf der Badener stehen.

Wie sehr ihnen ohne ihn die Durchschlagskraft fehlt, hatte die 0:2-Niederlage am ersten Spieltag bei Hannover 96 gezeigt. "Wenn er eine normale Trainingswoche hat, dann wissen wir, was er für einen Wert für uns hat", sagte Eichner. Mit seinen 17 Treffern hatte der gebürtige Sauerländer Hofmann in der Vorsaison entscheidend zum direkten Klassenerhalt des KSC am letzten Spieltag beigetragen. Eine Entwicklung, die wohl weder er noch seine Berater vorhergesehen hatten, war doch bis dahin der mittlerweile zum 1. FC Kaiserslautern verliehene Marvin Pourié der überragende Torgarant.

Hofmanns Ziel ist die Bundesliga

Hofmanns Vertrag gilt bis 2021, verlängert sich nach sechs Spielen in der laufenden Saison sogar automatisch bis 2022. Trotzdem würde Hofmann gerne in die Bundesliga wechseln. Der KSC will das nicht. Und er bleibt hart, sollte nicht doch noch ein Verein die gewünschte Ablösesumme bieten.

Im Kreis der Mitspieler gibt es für den 1,96-Meter-Hünen offenbar keine Probleme. Und so gab es - Arm in Arm - für Nachwuchsstürmer Dominik Kother nach dem Training noch ein paar Tipps. Als Teil der siegreichen Trainingsgruppe kannte Hofmann dagegen keine Gnade, als es galt, den Ball auf die Hinterteile des Verliererteams zu zimmern. Da schlug Hofmanns Schuss mit genau der Präzision und Stärke auf dem gewünschten Gesäß ein, die sich Eichner und Kreuzer wohl für die Partie gegen Bochum erhoffen.