Erst Spieler, dann Co-Trainer und jetzt Retter: Christian Eichner hat den Karlsruher SC zum Klassenerhalt geführt. Der Weg dorthin war steinig – doch Eichner ließ sich nie aus der Ruhe bringen.

Nach dem wahnsinnig wichtigen Sieg gegen Greuther Fürth gab es für Christian Eichner eine eher unerwünschte Erfrischung: Gerade wollte er eine Frage in der Videoschalte mit SWR-Moderator Tom Bartels beantworten, als aus dem Hintergrund mehrere KSC-Spieler mit lautstarkem Gegröle auf die Kamera zustürmten.

Er konnte sich eben noch umdrehen, dann überschütteten ihn seine Spieler mit literweise Bier. Ein Spektakel, das nicht nur von der Kamera festgehalten, sondern sogar live in der Fernsehsendung SWR Sport BW ausgestrahlt wurde.

Dauer 4:02 min Christian Eichner zum Klassenerhalt des KSC Christian Eichner zum Klassenerhalt des KSC

Nie den Fokus verloren

Eichners Reaktion war sinnbildlich für seine sportliche Herangehensweise der letzten Wochen und Monate. Kurz wischte er sich das Bier aus den Augen und blickte sofort wieder lachend in die Kamera. Auch in dieser Rückrunde blieb der 37-Jährige stets fokussiert und ruhig – trotz verschiedener Rückschläge und Nebenkriegsschauplätze.

Eichner stabilisierte die Mannschaft

Am 3. Februar hatte Eichner seinen Vorgänger Alois Schwartz abgelöst, bei dem er schon als Co-Trainer fungiert hatte. Die Premiere ging direkt gründlich daneben: Als Favorit gingen die Karlsruher ins DFB-Pokalviertelfinale gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken, schieden aber im Elfmeterschießen aus.

Seitdem bestritt das Team 14 Zweitligaspiele – mit nahezu ausgeglichener Bilanz. Viermal ging der KSC als Sieger vom Platz, darunter die psychologisch wichtigen Dreier gegen Darmstadt (erstes Spiel nach dem Re-Start) und das Derby gegen den VfB Stuttgart. Dem gegenüber stehen fünf Unentschieden und fünf Niederlagen.

Kleines Wunder in Fürth

Im Saisonendspurt schafften es der gebürtige Sinsheimer und seine Mannschaft allerdings nicht, den Relegationsplatz zu verlassen. Am letzten Spieltag hatte man es also gegen Greuther Fürth nicht mehr in der eigenen Hand, war so auf Schützenhilfe der Kieler gegen Nürnberg angewiesen.

Als dann sowohl die Konkurrenz aus Nürnberg in Führung ging, als auch die eigene Mannschaft in Rückstand geriet, stand Christian Eichner die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Doch er verlor nicht die Fassung, sein Team drehte das Spiel und Nürnberg kassierte in Kiel den Ausgleich. Der Jubel nach dem Schlusspfiff hatte keine Grenzen – Klassenerhalt für den KSC.

Neuer Vertrag ist nur eine Frage der Zeit

Doch wie geht es jetzt für Christian Eichner weiter? Einen Vertrag für nächste Saison hat er noch nicht, jedoch haben beide Seiten schon betont, die Zusammenarbeit verlängern zu wollen. Sportchef Oliver Kreuzer will möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen: "Ich denke schon, dass wir in naher Zukunft eine Lösung hinbekommen."

Eichner selbst scheint die Sicherheit der Verantwortlichen zu haben, spricht er doch schon öffentlich über die Kaderplanung für die kommende Saison. Der Macher des Klassenerhalts betont aber immer wieder, dass sein Vertrag noch nicht "unterschriftsreif, geschweige denn unterschrieben" sei. Trotzdem scheint es nur eine Frage der Zeit, bis es mit Christian Eichner auch offiziell in die neue Saison geht. Mit einer Bierdusche wird er das aber vermutlich nicht feiern.

Jobgarantie für KSC-Sportchef Kreuzer

Oliver Kreuzer wird auch weiterhin als Sportchef die Geschicke des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC leiten. "Es gab eigentlich keine großen Diskussionen. Er bleibt unser Sportdirektor. Fertig, aus. Er hat noch ein Jahr Vertrag", sagte der Vizepräsident der Badener, Holger Siegmund-Schultze, den"Badischen Neuesten Nachrichten" nach einer Beiratssitzung am Montag. Kreuzer hatte ein paar Tage zuvor betont, dass er seinen bis Juni 2021 laufenden Kontrakt unbedingt erfüllen wolle. Siegmund-Schultze hatte ein klares Bekenntnis zum Ex-Profi aber vorerst vermieden.