Karlsruher SC stellt in Osnabrück 15 Jahre alte Bestmarke ein

Der Karlsruher SC hat beim VfL Osnabrück seine 15 Jahre alte Bestmarke von vier Siegen in Serie in der 2. Bundesliga eingestellt. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am zehnten Spieltag bei den Niedersachsen trotz Rückstand mit 2:1 (0:1).