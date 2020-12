Der Karlsruher SC hat sich beim Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg durch eine starke Leistung einen Punkt gesichert.

Eine Woche nach dem 3:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen kam die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am Freitag nach 0:1-Rückstand noch zu einem verdienten 1:1 (0:1) gegen die Franken. Der KSC hat damit seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Eichner: "Es war ein hochverdientes 1:1"

Felix Lohkemper (15. Minute) hatte Nürnberg mit einem abgefälschten Fernschuss in Führung gebracht, vor coronabedingt leeren Rängen erzielte der erst zur Halbzeit eingewechselte Marvin Wanitzek (53.) den Ausgleich. "Das muss unser Geheimnis sein für die nächsten Wochen, dass jeder weiß, dass er gebraucht wird", sagte Eichner zur Einwechslung von Wanitzek. "Es war ein hochverdientes 1:1." In den Schlussphase musste der KSC nach einer Gelb-Roten Karte für den 20 Jahre alten Offensivakteur Dominik Kother (75.) mit einem Mann weniger spielen. "Das muss man bei einem so jungen Spieler akzeptieren, er wird daraus lernen", erklärte Eichner.

Unterzahl überstanden

In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Trainer nur sehr wenige Torchancen. Das 1:0 von Lohkemper, dessen Schuss KSC-Profi Christoph Kobald unglücklich abfälschte, war fast die einzige spannende Szene. Nach der Pause nahm die Partie aber Fahrt auf. Als Nürnberg am Ende in Überzahl Druck machte, blieb der KSC mit Kontern gefährlich. Jerome Gondorf zielte bei einem Kopfball knapp neben das Tor (87.). Dagegen fiel den Gastgebern in der Offensive nicht mehr viel ein, nur bei einem Kopfball von Nikola Dovedan (90.+4), der knapp über das Tor flog, musste Karlsruhe noch einmal um das Unentschieden zittern.