Karlsruher SC nach Corona-Ausbruch wieder zurück im Spielbetrieb

Nach der Corona-bedingten Zwangspause kann der Karlsruher SC wieder in den Spielbetrieb eingreifen. Am Samstag geht es in der 2. Bundesliga gegen den Aufstiegsaspiranten aus Bremen.

Insgesamt 24 Corona-Fälle, darunter 18 infizierte Lizenzspieler, musste der Karlsruher SC in den letzten zwei Wochen verkraften. Das Spiel gegen den SV Sandhausen musste verschoben werden. Vor dem Re-Start gegen den SV Werder Bremen am Samstag suchte Trainer Christian Eichner daher das Gespräch mit seinen Spielern: "Wir haben versucht, sehr stark in den Dialog mit dem Einzelnen zu gehen und immer wieder auf die Daten zu achten." Es habe zwei Tage gebraucht, "um den Motor wieder anzuwerfen. Wir haben diese Tage für Körper und Geist auch gebraucht", berichtete er. Gegner Bremen seit fünf Spielen ungeschlagen Auf einen zurückhaltenden Gegner aus Baden können die unter Trainer Ole Werner zuletzt fünfmal siegreichen Bremer allerdings nicht setzen. "Wir werden das Spiel schon so angehen, wie wir die letzten Wochen die Spiele angegangen sind. Ich glaube, dass die Mannschaft auch gar nicht anders kann", sagte Eichner. Der KSC-Trainer ist "überzeugt davon, dass wir für Unterhaltung sorgen können und sich daraus ein gutes Spiel entwickeln kann." Sollte ein verfrühter Kräfteverschleiß sichtbar werden, werde man reagieren. Zumal auch die zuletzt verletzten Kyoung-Rok Choi und Malik Batmaz wieder im KSC-Kader stehen werden. Neuzugang Benjamin Goller darf in Bremen nicht auflaufen Der kürzlich erneut von Werder Bremen ausgeliehene Benjamin Goller wird dagegen nicht im Kader stehen. Die Bremer wollen nicht, dass der 23-Jährige gegen seinen Stammverein aufläuft. KSC-Trainer Christian Eichner wollte dies allerdings nicht bewerten: "Grundsätzlich hätte ich es aber cool gefunden. Dann hätten wir alle zusammen, die Bremer und wir, uns ein Bild über seinen Leistungsstand machen können."