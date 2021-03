per Mail teilen

Torhüter Marius Gersbeck entwickelt sich beim Karlsruher SC immer mehr zur festen Größe zwischen den Pfosten. Vergangene Saison noch auf der Bank, rettet der Keeper dem KSC gegen St. Pauli das Remis. Was ihn auszeichnet, erklären der Chefcoach und der Torwarttrainer.

Marius Gersbeck ist längst der sichere Rückhalt des Karlsruher SC. Stand beim Tabellenfünften der 2. Bundesliga die "Null" in der Hinrunde nur ganze drei Mal, hielt der 25-jährige Keeper an den vergangenen sieben Spieltagen seinen Kasten gleich viermal sauber. Auch beim torlosen Remis gegen den davor fünf Mal siegreichen FC St. Pauli entschärfte Gersbeck gleich zweimal (7. Minute/57.) mit Glanzparaden in höchster Gefahr.

Lob von "Killer-Miller"

"Was ihn ausmacht, ist das Komplettpaket. Er ist nervenstark, mutig und er antizipiert gut", sagt Karlsruhes Torwarttrainer Markus Miller über seinen Schützling. Miller, ob seiner früheren Fähigkeiten "Killer-Miller" genannt, sorgt beim Zweitligisten für die notwendige Wohlfühlatmosphäre in der Torwartgruppe.

Der interne Name "Killer-Gruppe" täuscht jedoch: Alle Keeper im Wildpark verstehen sich blendend, arbeiten auf Augenhöhe. "Das ist extrem wichtig. Es ist ein schönes Gefühl, wahnsinnig befreiend. Das gibt es nicht so häufig", bestätigt auch Gersbeck. Mit seinem Herausforderer Markus Kuster, Karlsruhes Nummer zwei, ist er abseits des Platzes sogar gut befreundet.

Eichner: "Er ist einer der Köpfe der Mannschaft"

Trainer Christian Eichner hatte schon zu Saisonbeginn ein gutes Gefühl. "Er hat von Tag eins der Vorbereitung gezeigt, dass er ins Tor will", erinnert er sich und hebt vor allem Gersbecks Persönlichkeit hervor. "Er ist einer der Köpfe der Mannschaft, wenn es um Meinungsbilder oder um Dinge geht, die uns weiterbringen", verrät Eichner.

Gersbeck sei nie ganz zufrieden. "Aber auf eine Art und Weise, die in der Mannschaft gut ankommt", erklärt der KSC-Coach. Auch tue es der Mannschaft gut, zu wissen, dass einer den Rücken freihalte, wenn einmal ein Ball durchrutsche.

"Wir sind da auf einem guten Weg"

Das neue Saisonziel der Badener, nun die Marke von 50 Punkten zu knacken, hält Gersbeck in den verbleibenden zehn Partien für realistisch. "Wir sind da auf einem guten Weg", sagte er.