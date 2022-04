KSC-Sparkurs zahlt sich aus - DFL erteilt Lizenz ohne Finanzauflagen

Der Karlsruher SC hat die Lizenz für die Zweitliga-Saison 2022/23 ohne Finanzauflagen erhalten. Das teilte der Club am Mittwoch mit.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat dem Karlsruher SC die Lizenz für die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga erteilt. In einer Pressemitteilung unterrichtete der KSC darüber die Medienvertreter am Mittwoch: "Erstmals seit vielen Jahren erhält der KSC dabei keine Finanzauflagen mehr". Außerdem rechne man mit einem Gewinn aus der laufenden Saison.

Die DFL prüft vor jeder Spielzeit nach verschiedenen Kriterien, ob die Vereine den Bedingungen für den Ligabetrieb nachkommen können. Ist das vor Saisonbeginn nicht der Fall, kann die DFL bestimmte Auflagen festlegen, unter welcher der Verein dennoch starten darf. Diese Auflagen müssen dann vom Verein bis zu einem festgelegten Zeitpunkt während der Saison erfüllt werden. In den vergangenen Spielzeiten hatte der Karlsruher SC immer diverse Auflagen erhalten, um eine Zweitliga-Lizenz erteilt zu bekommen.



Auch auf dem Konto macht sich der Sparkurs des KSC mittlerweile bemerkbar. Laut Pressemitteilung erwarten die Karlsruher erstmalig seit dem Geschäftsjahr 2015/2016 wieder einen Jahresüberschuss bei der Profifußball-Gesellschaft. "Dieses positive Ergebnis kommt zum einem durch intensives Kostenmanagement im Rahmen der nachhaltigen Finanzierungs- und Investitionsstrategie sowie durch Mehreinahmen in Form von gesteigerten Umsätzen im Bereich Werbung und dem Erreichen des Viertelfinales im DFB-Pokal zustande", so der KSC.



Geschäftsführer Michael Becker zeigt sich erwartungsgemäß erfreut über diese Entwicklung. Sie sei "ein weiterer Beleg für die positive Entwicklung in allen Bereichen im Rahmen unseres großen Veränderungsprozesses. Dennoch wird auch die nächste Saison nochmals ein absolutes Übergangsjahr, da weiterhin die extrem einnahmerelevante Westtribüne mit den neuen Logen und Businessseats fehlt", so Becker weiter.

Auch sportlich steht der Karlsruher SC derzeit in einer sicheren Position. Als Tabellenzehnter rangieren die Badener mit 39 Punkten zehn Punkte vor den Abstiegsrängen.