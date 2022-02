Karlsruher SC: Rosige Zukunft oder grauer Alltag?

Für den KSC verlief der Saisonbeginn in der 2. Liga vielversprechend. Aktuell aber werden die Zeiten rund um den Wildpark rauer. Und die Gegner verlassen teils mit sauberen Händen das Stadion. Warum?

Es war ein Abend, der mit den besten Absichten und Aussichten begonnen hatte. Rund 9.500 Menschen waren in den Karlsruher Wildpark gekommen. Es gab eine beeindruckende Dokumentation von Einvernehmen: Die Schweigeminute für Carsten de la Porte, populärer Fanbetreuer beim KSC, der in der Vorwoche unerwartet verstorben war. Und es gab zu diesem Zeitpunkt, kurz vor Spielbeginn, eine große Zuversicht unter den badischen Fans im Stadion.

Die ebenfalls badischen Gäste aus Sandhausen, nur 50 Kilometer entfernt, befürchteten Schlimmes, die Karlsruher Fans dagegen warteten auf sichere Punktausbeute. Dann aber wurde aus Sicht von KSC Trainer Christian Eichner der Abend zu einer großen sportlichen Enttäuschung. Das Spiel endete 0:2. Und der KSC, in dieser Saison lange im vorderen Teil der Tabelle, findet sich jetzt hinten wieder. Der mögliche Abstieg wird leise ein Thema.

Wieso hat der gegnerische Torwart saubere Hände?

Vor allem die sauberen Hände des Gästetorhüters waren ein Thema. Wie es denn sein könne, dass der keinen einzigen Ball habe abwehren müssen, fragte sich der KSC-Trainer besorgt. Überhaupt war der Presseauftritt des Karlsruher Coaches sehr deutlich. Und es zeigt, dass er jetzt die teilweise unrealistischen Erwartungen im Club dämpfen will.

Er verwies in der Baustelle des KSC-Stadions darauf, dass hier eine wunderbare Zukunft gebaut würde. Nur die sportliche Gegenwart könne da nicht mithalten. Und "auch wenn das manche nicht hören wollen", der KSC habe sich nach unten zu orientieren. Der Coach sprach Klartext an diesem Abend, nachdem man auf den - abstiegsgefährdeten - badischen Nachbarn Sandhausen nur noch drei Punkte Vorsprung hat.

"Wissen Sie was das Wichtigste ist? Die 2. Liga!"

Und man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass da einiges brodelt in Christian Eichner. Die Karlsruher Baustelle lässt zwar erahnen, was das für eine schmucke Fußballkiste werden wird, zwischendurch sorgten die 9.500, die kommen durften, für eine angenehm vertraute Fußballatmosphäre. Die Zukunft aber malen sich viele in zu rosigen Farben, die Erwartungen in Karlsruhe sind nämlich groß. Zu groß. "Wissen Sie, was wichtig ist für diese Mannschaft? Dass sie in der 2. Liga bleibt" stellte der Trainer die KSC-Frage dieser Tage - und beantwortete sie gleich selbst.

Die Erwartungen beim KSC sind viel größer, so lässt der Auftritt des Trainers vermuten, als der Sinn für die Realität. Die nämlich besteht darin, dass man im grauen Alltag jetzt Punkte sammeln muss - damit das Thema Abstieg erst gar keines wird. Und wenn dann in gar nicht so ferner Zukunft das Stadion fertig sein wird, vielleicht schon Ende des Jahres - dann wird auch Christian Eichner dort wieder Fußballfeste feiern wollen. Bis dahin muss er weiter den Alltag bewältigen.