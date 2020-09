Der Karlsruher SC kam vergangene Saison mit einem blauen Auge davon und darf weiter in der 2. Bundesliga spielen. Mit einem Auswärtserfolg bei Greuther Fürth sicherten sich die Badener am Ende Platz 15 und vermieden am letzten Spieltag die befürchtete Relegation. In der neuen Spielzeit heißt das Ziel mal wieder Klassenerhalt. mehr...