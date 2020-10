per Mail teilen

Die Krise des Karlsruher SC verschärft sich immer weiter. Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga verloren die Badener mit 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel.

Der KSC enttäuschte vor 12.403 Zuschauern drei Tage nach dem 0:1 bei Schlusslicht Dynamo Dresden erneut und kassierte seine dritte Heimniederlage in Serie.

Der Kieler Winter-Zugang Fabian Reese brachte die Gäste in der 26. Spielminute in Führung. Der Ex-Karlsruher Reese traf bei der ersten guten Gelegenheit per Volleyschuss, KSC-Torwart Benjamin Uphoff sah dabei nicht allzu gut aus.

Fünf Minuten später traf Finn Porath (31.) zum 2:0 Endstand für die Kieler, die bereits das Hinspiel gewonnen hatten. In der Nachspiel der Partie sah KSC-Verteidiger Damian Roßbach nach Videobeweis die Rote Karte wegen groben Foulspiels.

Rückendeckung für Schwartz

"Es ist momentan natürlich eine bittere Situation", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Wir sind jetzt abgerutscht auf den Relegationsplatz, aber was soll's? Die anderen sind in Reichweite."

Gleichzeitig stärkte Kreuzer Trainer Alois Schwartz trotz der vierten Niederlage in Serie den Rücken. "Müssen wir jetzt den Trainer wechseln? Mit Sicherheit nicht", sagte der 54-Jährige. "Ich habe die Erfahrung gemacht: Du musst Ruhe bewahren.