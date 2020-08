Zehn Spieler hat der Karlsruher SC in der Sommerpause abgegeben, drei gestandene Profis kamen bislang neu hinzu. Wie geht es weiter in der Kaderplanung des KSC?

Seinen einstigen Top-Torjäger Marvin Pourié würde der Verein gerne abgeben, den umworbenen Philipp Hofmann jedoch liebend gern behalten. "Ich glaube, wir tun aber gut daran, uns lieber den ein oder anderen Tag mehr Zeit zu lassen", sagt Trainer Christian Eichner und sieht noch keine Eile, was die Problemzonen auf den Außenpositionen seines Teams angeht. Denn es hängt auch von den Einnahmen oder Gehaltseinsparungen durch mögliche Verkäufe der beiden Stürmer ab, wie der KSC sich noch verstärken kann. Beim Trainingsauftakt der Karlsruher schätzte Christian Eichner die Kaderplanung so ein: "Als Trainer ist man nie hundertprozentig zufrieden. Aber wir haben durch Corona eine Situation, die ich berücksichtigen muss".

Hofmann lässt offen, ob er bleibt

Bis zum Saisonstart wartet also noch jede Menge Arbeit auf die Kaderplaner der Badener. Ob Hofmann bleibt, lässt er selbst offen. "Ich kann jeden KSC-Fan verstehen, der will, dass ich hier bleibe. Ich fühle mich auch sauwohl. Aber natürlich will ich auch mehr. Deshalb muss man abwarten, was passiert", sagte er den "Badischen Neuesten Nachrichten".

Kommt ein "unmoralisches Angebot"?

Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer setzt weiter auf den 17-Treffer-Stürmer, der noch bis 2021 Vertrag hat. "Wir planen zu 100 Prozent mit ihm. Wir wollen ihn auch nicht abgeben, sondern liebend gerne den Vertrag verlängern", sagte der Ex-Profi. Aber Kreuzer weiß natürlich, dass jederzeit "ein völlig unmoralisches Angebot" kommen könne. Trainer Eichner wünscht sich in dieser wie in anderen Personalfragen jedoch irgendwann eine gewisse Planungssicherheit. "Es wird auch irgendwann bei mir so ein Punkt kommen, wo ich sagen werde, egal ob noch irgendein Scheich kommt: Jetzt ist es zu spät", sagt er.

Keine Perspektive für Pourié?

Schon beim Testspiel am vergangenen Samstag spielte Marvin Pourié nicht. Gespräche mit KSC-Coach Christian Eichner über seine Zukunft hatte es da wohl schon gegeben. "Ich habe ihm aufgezeigt, dass ich ihn vom Typ her so einschätze, dass er die Nummer eins sein muss. Und das ist eine Plattform, die ich ihm nicht zusichern kann", sagt der 37-Jährige. Pourié selbst sehe sich dagegen nach wie vor weit vorne im Stürmerranking. "Das soll er und das darf er auch. Aber das war der einzige Unterschied, den wir beide im Gespräch hatten", berichtet Eichner von einer "total angenehmen" Gesprächsatmosphäre.