Im Konflikt mit dem teilweise anonymen "Bündnis KSC" hat Ingo Wellenreuther, umstrittener Präsident des Zweitligisten Karlsruher SC, nun im Gespräch mit SWR Sport deutliche Kritik geübt.

"In einem Rechtsstaat ist es ein unfassbarer Vorgang, dass ein demokratische gewählter Präsident gezwungen wird zurückzutreten", sagte Wellenreuther.

Bisherige Ultimaten verstrichen

Das selbst ernannte "Bündnis KSC", ein Zusammenschluss von Firmen aus der Region, ist bereit, den Klub mit sechs Millionen Euro zu unterstützen. Damit soll eine drohene Insolvenz in Eigenverwaltung abgewendet werden. Das ließ das "Bündnis" zuletzt über eine Anwaltskanzlei mitteilen. Doch das Geld soll nur fließen, wenn Präsident Wellenreuther von seinem Amt zurücktritt. Der 60-Jährige, seit 2010 im Amt, ließ allerdings alle Ultimaten, die ihm gestellt wurden, verstreichen. Er sei gewählt und möchte sich nicht erpressen lassen.

Dazu sagte Wellenreuther: "Der KSC kann nicht einfach Geld nehmen ohne zu wissen, wo es im Detail her kommt." Er forderte deshalb zunächst Transparenz darüber, wer sich hinter dem durch den Karlsruher Anwalt Jörg Schröder vertretenen Zusammenschluss verbirgt. Zudem verlangte er eine Einzahlung des Geldes und die Vorlage eines Konzeptes, wie das "Bündnis KSC" die Zukunft des Vereins sieht. "Es muss klar sein, woher das Geld kommt, wer es konkret einzahlt, wem es zuzurechnen ist und ob es auch das eigene Geld ist. Der KSC und seine Gremien müssen auf der sicheren Seite sein," forderte Wellenreuther.

"Da tun sich Abgründe auf"

Bis diese Klarheit herrscht, so Wellenreuther weiter, denke er nicht daran, dem Druck nachzugeben. "Ich kriege unglaublich viel Zustimmung - eine große Anzahl der Mitglieder steht weiter hinter mir und fordert mich auf, weiter standhaft zu bleiben. Aber es gibt auch im Internet und bei Social Media Angriffe mit Methoden, bei denen sich menschliche Abgründe auftun."

"Wie in einer Bananenrepublik"

Diese Attacken seien nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. "Man hat das Gefühl, man lebt nicht in einem Rechtsstaat, sondern in einer Bananenrepublik, wo mit Zwang, Druck und Verleumdung gearbeitet wird", sagte der 60-Jährige.

Er habe trotzdem noch Kraft, so Wellenreuther weiter, denn er spüre weiterhin als gewählter KSC-Präsident Verantwortung für das Amt und den Traditionsklub.

Die Fronten sind also vor der Mitgliederversammlung am Freitag verhärtet. Eine Einigung zwischen den Parteien scheint immer noch möglich, aber unwahrscheinlich. Falls doch, könnte die Mitgliederversammlung abgesagt werden. Was die konkreten Voraussetzungen für eine solche Einigung sein könnten, ließ Wellenreuther offen.