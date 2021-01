Durch den 1:0-Sieg gegen Hannover 96 bleibt der KSC im Jahr 2021 weiterhin ungeschlagen. Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Badener mittlerweile im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Großen Anteil daran hat Trainer Christian Eichner.

Wenn Christian Eichner über seinen KSC spricht, dann gerät er ins Schwärmen. Knapp 18 seiner 38 Lebensjahre verbrachte der gebürtige Sinsheimer bei den Badenern. Erst als Spieler und seit knapp einem Jahr auch als Cheftrainer. "Ich glaube jeder hat einen Verein im Leben, egal ob als Fan oder auch als Mitarbeiter eines Klubs, und ich fühle mich halt hier pudelwohl. Und das ist so ein Stück weit mein Zuhause geworden", so Eichner gegenüber SWR Sport im September 2020.

Eichner: "Fantastisch, was die Mannschaft bis zum heutigen Tage geliefert hat"

Ins Schwärmen gerät der 38-Jährige auch, wenn er über die Zusammenarbeit zwischen ihm und seinem Co-Trainer Zlatan Bajramovic spricht: "Wir haben uns gesucht und gefunden", sagte Eichner nach dem 1:0-Erfolg gegen Hannover 96. Die Karlsruher bleiben damit auch im fünften Spiel im neuen Jahr ungeschlagen. Der KSC-Trainer bezeichnete den Sieg als "tolle Mannschaftsleistung" und gab zu, dass sein Team in der einen oder anderen Situation auch Glück gehabt hätte. Nach dem vierten Sieg 2021 ist er stolz auf seine Jungs: "Es ist fantastisch, was die Mannschaft bis zu dem heutigen Tage geliefert hat."

Als Interimstrainer zum Klassenerhalt

Christian Eichner weiß, wovon er spricht, denn er kennt auch das Gefühl, wenn es mal nicht so läuft. Als er den KSC am 3. Februar 2020 als Interimstrainer übernahm, stand die Mannschaft auf dem 17. Tabellenplatz. Die klare Wende blieb auch unter seiner Regie zunächst aus, die Badener steckten weiterhin tief im Abstiegskampf. Bis zum letzten Spieltag stand er mit seiner Mannschaft auf Relegationsplatz 16. Dann gewannen die Badener mit 2:1 gegen Greuther Fürth und profitierten davon, dass Konkurrent Nürnberg parallel nur 1:1 in Kiel spielte. Der Karlsruher SC sicherte sich somit am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt und Christian Eichner erhielt zur Belohnung einen Vertrag als Cheftrainer bis Sommer 2022.

Schwieriger Start in die neue Spielzeit

Es folgte ein schwacher Start in die neue Saison 2020/21 mit dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Union Berlin (0:1) und drei Niederlagen am Stück in der Liga. Kritische Stimmen häuften sich, der Druck auf den Trainer und die Mannschaft stieg. Hinzu kam der Streik von Top-Torjäger Philipp Hofmann, der so seinen Wechsel zu einem Bundesligisten erzwingen wollte. Doch Eichner suchte das Gespräch und sorgte dafür, dass sich der 27-Jährige wieder in den Dienst der eigenen Mannschaft stellte. Im nächsten Spiel gegen den SV Sandhausen trug sich Hofmann dann gleich doppelt in die Torschützenliste ein, wodurch der KSC seinen ersten Saisonsieg (3:0) feierte.

Einstellung von 15 Jahre altem Rekord im Dezember

Nach vier Siegen am Stück gegen den FC St. Pauli (3:0), Eintracht Braunschweig (3:1), den SC Paderborn (1:0) und den VfL Osnabrück (2:1), stellte der KSC im Dezember einen 15 Jahre alten Rekord ein. So lange war es her, dass die Badener zuletzt vier Spiele am Stück gewinnen konnten. Doch Eichner wurde nicht übermütig und mahnte zur Vernunft: "Wir können das alle sehr realistisch einschätzen, weil wir diese Serie im September auch schon einmal in die andere Richtung erlebt haben."

Auch der VfL Bochum ist im Jahr 2021 noch ungeschlagen

Nachdem die letzten drei Spiele im Jahr 2020 verloren wurden, überwinterte der KSC auf dem 14. Tabellenplatz mit 16 Punkten. Nach vier Siegen und einem Unentschieden im neuen Jahr stehen die Badener aktuell auf Rang sechs mit 29 Punkten. Ähnlich erfolgreich agiert bislang allerdings auch der kommende Gegner aus Bochum (Sonntag, 13:30 Uhr), der am Donnerstagabend 3:2 beim FC St. Pauli gewann. Die beeindruckenden Zahlen: Bochum ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, von den vergangenen sechs Ligaspielen gewann der VfL fünf.

Das Spiel am Sonntag zwischen dem Tabellenzweiten aus Bochum und dem Karlsruher SC mutiert damit zu einem richtigen Spitzenspiel. Nur noch vier Punkte trennen den KSC von Platz drei, der VfL sitzt dem Tabellenführer HSV mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken.

Mit Selbstvertrauen ins Ruhrgebiet

Nachdem das Team von Christian Eichner mit Greuther Fürth, Holstein Kiel und Hannover 96 drei Mannschaften geschlagen hat, die in der Tabelle vor ihm platziert waren, dürfte das Selbstvertrauen groß sein. Und wie sagte es Eichner nach dem Spiel gegen Hannover so schön: "Mit ein bisschen Selbstvertrauen im Gepäck können wir in dieser Liga jeden schlagen."