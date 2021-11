KSC vs HSV: Da war doch was!?

An diesem Samstagabend (20.30 Uhr) begrüßt der Karlsruher SC wieder einmal den Hamburger SV im Wildpark. Und wenn der HSV kommt, denkt wahrscheinlich jeder KSC-Fan zurück an diesen 1. Juni 2015.

KSC-Coach Christian Eichner kennt sich bestens aus mit schmerzhaften Niederlagen gegen den Hamburger SV. Er hat noch ganz gut die 0:7-Niederlage des KSC in Hamburg am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2007/2008, bei der er selbst mit auf dem Platz stand, im Kopf und "den Sportschau-Reporter noch im Ohr". Es war eine deftige Abreibung, die die Nord-Badener damals gegen den HSV kassierten. Doch die wohl bitterste erlebte der KSC im Jahr 2015.

2015 - Eine Relegation zum Vergessen

Schon im Relegations-Hinspiel (1:1) führte der Karlsruher SC bis zur 73. Minute durch den Treffer von Rouwen Hennings. Ein Klassenunterschied war da nicht wirklich erkennbar. Das Rückspiel am 1. Juni 2015 verlief dann aus KSC-Sicht frei nach "Murphys law": Was schief gehen kann, geht auch schief. Wieder lag der KSC, durch das Tor von Reinhold Yabo ab der 78. Spielminute, in Front. Dann lief die erste Minute der Nachspielzeit und Jonas Meffert sprang der Ball - aus kurzer Distanz - an seine Hand. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied auf direkten Freistoß, den Marcelo Diaz aus rund 18 Metern in zentraler Position sehenswert zum Ausgleich in den linken Winkel schlenzte. Verlängerung!

Verlängerung - 20 Minuten Achterbahnfahrt

Diese Verlängerung dürfte den Alterungsprozess bei allen Beteiligten rasant beschleunigt haben. In der 115. Minute gelang Nicolai Müller das 2:1 für den HSV. Der KSC war am Boden, hätte jetzt zwei Tore für den Aufstieg gebraucht. Dann die dritte Minute der Nachspielzeit: Handelfmeter für Karlsruhe und die Chance auf ein Elfmeterschießen. Doch René Adler hielt den Schuss von Rouwen Hennings. Sekunden später war Schluss. Der KSC blieb in der 2. Liga, der HSV blieb ein Bundesligist - vorerst. "Wir haben heute alles gegeben, waren bis zur 90. Minute auf der Siegerstraße. Kriegen dann einen Freistoß, den kann man pfeifen, muss man nicht. Die Fans haben uns unterstützt, wir haben eine geile Saison gespielt", erklärte ein enttäuschter Rouwen Hennings nach der Partie. KSC-Manager Jens Todt sparte nicht mit Kritik an die Adresse des Unparteiischen: "Schlimmer kann so eine Dramaturgie gar nicht sein. So einen Freistoß darfst du nicht pfeifen. Unser Spieler dreht sich weg. Das ist der absolute Wahnsinn. Augen auf bei der Berufswahl." "Das war ein tiefer Schlag und ein Einschnitt in meiner Karriere", so der Karlsruher Verteidiger Daniel Gordon, der aktuell immer noch für den KSC spielt.

Statt zurück in die Bundesliga ging es für den KSC in Folge des Relegations-Dramas zwei Jahre später sogar runter in die dritte Liga. Etliche Leistungsträger wie Rouwen Hennings, Philipp Max oder Reinhold Yabo hatten den Club in der Zwischenzeit verlassen. Doch auch abseits des Rasens ist die Beziehung zwischen dem KSC und dem HSV längst eine spezielle.

Wechselspiele zwischen KSC und HSV

Sportdirektor Oliver Kreuzer beispielsweise verließ die Badener im Sommer 2013 unter großem Aufsehen und mit reichlich Nebengeräuschen Richtung Hamburg, ehe er nach einem Zwischenstopp bei 1860 München im Dezember 2016 in den Wildpark zurückkehrte. Jens Todt, der Kreuzers Nachfolge in Karlsruhe angetreten hatte, wechselte später ebenfalls zum HSV. Und vor ihm schon das einstige Karlsruher Top-Talent Hakan Calhanoglu. Auch Christian Eichners guter Freund und Trauzeuge, der frühere KSC-Profi Michael Mutzel, arbeitet seit April 2019 in der sportlichen Führung des HSV.

Ausblick auf die Partie

Beim Flutlichtspiel gegen die Mannschaft des ehemaligen KSC-Jugendtrainers Tim Walter hofft der KSC auf ein mit 20.000 Zuschauern ausverkauftes Wildparkstadion. "Das Spiel wird die Haltung entscheiden. Wie bereit bin ich, mein Tor zu schützen", warnt KSC-Coach Christian Eichner. Chancen werde sein Team aufgrund der dominanten Spielweise der Hanseaten automatisch bekommen. "Wir müssen aber einen guten Mix finden, um einen Gegner wie den HSV zu schlagen", forderte er. Für neutrale Zuschauer seien die Spiele der Hamburger immer recht unterhaltsam. "Das hat aber auch alles Grenzen. Denn meine Mannschaft hat Qualität. Sie ist stark genug. Wir werden vorbereitet sein", verspricht der 38-Jährige. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga, wäre ein Heimdreier im Wildpark gut für's Gemüt, die Tabelle und wer weiß, vielleicht auch für die Geschichtsbewältigung!?