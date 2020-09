Änis Ben-Hatira galt als talentierter Straßenfußballer, spielte einst beim Hamburger SV. Durch eigenes Fehlverhalten, unglückliche Aktionen und Pech manövrierte er sich ins sportliche Niemandsland. Beim Karlsruher SC sucht der 31-Jährige den Weg zurück in den deutschen Fußball.

Für Änis Ben-Hatira ist der abstiegsbedrohte Zweitligist Karlsruher SC vielleicht die letzte Chance, wieder im deutschen Profi-Fußball Fuß zu fassen. Dass der 31 Jahre alte Tunesier fußballerische Qualität hat, steht außer Frage. Die stellte der Linksaußen bei seinem KSC-Startelfdebüt in Sandhausen (2:0) am vergangenen Sonntag mit einem Treffer und einer Vorlage umgehend unter Beweis.

Kreuzer: "Er hat keine Angst vor dem Ball"

"Der Name Ben-Hatira ist ein Begriff im deutschen Fußball. Der Junge hat Qualität", sagte KSC-Sportchef Kreuzer vor dem Heimspiel (Freitag (18:30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg. "Er hat keine Angst vor dem Ball. Wenn er den Ball am Fuß hat, macht er was draus."

Eher zufällig sei der KSC auf den Linksaußen aufmerksam geworden, der zuletzt bei Honved Budapest gespielt hatte. Über dessen Vergangenheit, in der er immer wieder wegen seiner allzu lockereren Sprüche, seines Temperaments und auch wegen seiner Unterstützung einer zweifelhaften islamischen Hilfsorganisation in die Kritik geriet, habe man nur kurz gesprochen.

"Es gab eine Geschichte, mit der er sich ein bisschen ins Abseits manövriert hat. Er hat uns aber versichert, dass da null Komma null dran ist. Dazu gibt es auch schriftliche Dokumente", berichtet Kreuzer.

Ohnehin ist für die Badener im Abstiegskampf der 2. Bundesliga eine andere Sache viel wichtiger: Ben-Hatiras fußballerische Fähigkeiten, die ihn dazu qualifizieren, einen Unterschied auszumachen.

Eichner: "Dass er kicken kann, war klar"

"Dass der Junge kicken kann, war mir bewusst. Das verlernst du nicht. Die Frage war, wie lange kann er so gut kicken in einem Spiel und wie viel ist er bereit zu laufen", erzählt Trainer Christian Eichner. Die Antwort darauf hat Ben-Hatira am vergangenen Sonntag gegeben. "In beeindruckender Weise", wie der KSC-Coach findet.

Für die finanziell stets knappen Badener war die Verpflichtung des Tunesiers dennoch kein finanzieller Husarenritt. Der Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, den Kreuzer finanziell als "untere 3. Liga" einstuft.

Garantien will Trainer Eichner derzeit keinem seiner Spieler geben. Auch für Ben-Hatira gelte, dass die gute Partie gegen Sandhausen und der erste Sieg des Jahres nur ein Anfang gewesen sei. "Aber wenn er es schafft, immer wieder ruhig zu bleiben, wenn Härte kommt, dann können wir uns vielleicht im Mai darüber unterhalten, warum er das Quäntchen Unterschied war, warum wir die Klasse gehalten haben", sagte der Ex-Profi über seinen früheren Gegenspieler, der einst gleich zwei Treffer gegen ihn erzielte.