Karlsruher SC will den Lauf gegen Hansa Rostock fortsetzen

Der Karlsruher SC trifft in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag auf Hansa Rostock. Nach dem 6:0 Auswärtssieg in Regensburg wartet mit den Hanseaten ein harter Brocken auf den KSC.

Der erste "Zu Null"-Sieg seit März, historische sechs Auswärtstore und die Vertragsverlängerung von Sportchef Oliver Kreuzer. So lautet die Bilanz des KSC vor dem 6. Spieltag. Aber auch Gegner Rostock hat diese Saison mit einem Auswärtssieg gegen den HSV und wichtigen Heimerfolgen gegen St.Pauli und Bielefeld bereits Erfolge vorzuweisen, wie KSC-Coach Christian Eichner auf der Pressekonferenz betont.

Christian Eichner hat seinen Spielern empfohlen, vor der Heimpartie und nach dem tollen 6:0 in Regenbsburg nicht mit dem Denken anzufangen.

"Die sollen einfach weitermachen"

Wechsel in der Startelf noch offen

Die Vorzeichen für das Spiel gegen die Rostocker am Samstag (13.00 Uhr) könnten schlechter sein, sagte der KSC-Coach: "Die Jungs sind in einer guten Verfassung, das Wetter ist schön, der Platz ist gut." Ob er daher auch wenig Gründe für Wechsel in der Startelf habe, ließ Karlsruhes Trainer noch offen. Schließlich sind auch die zuletzt angeschlagenen Mikkel Kaufmann und Kelvin Arase wieder voll im Training.

Fortschritte in der Defensive

Vor allem zu Beginn der Saison hatte der KSC defensiv große Probleme. Zuletzt sah Eichner aber Fortschritte und weniger individuelle Fehler seiner Spieler. "Wenn die Jungs diese Dinge abstellen, dann werden sie relativ schnell wieder in die Nähe von Punkten kommen", sagte er und hob Innenverteidiger Marcel Franke heraus, der inzwischen "den ganzen Laden unter Kontrolle hat und als Kopf dieser Kette vorangeht".

Wegen Ausschreitungen: DFB stuft Partie als Hochrisikospiel ein

Der Gegner aus Rostock ist Tabellen-Sechster und gewann in dieser Saison auswärts beim Hamburger SV. Dies zeige, so Eichner, dass es nicht nur das Paket Hansa Rostock zu Hause gibt, sondern sie auch auswärts in der Lage sind, ihr Spiel durchzuziehen. Bereits jetzt werden bis zu 16.000 Zuschauer im Wildpark erwartet. Nach den jüngsten Ausschreitungen Rostocker Fans stuft der DFB die Begegnung als Hochsicherheitsspiel ein. Bei einem Sieg ziehen die Blau-Weißen im Tabellenmittelfeld an Rostock vorbei.