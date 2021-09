KSC mit viele guten Nachrichten vor dem Spiel gegen Kiel

Die Lage beim KSC ist aktuell entspannt. Trainer Christian Eichner könnte bald einen neuen Vertrag bekommen und vor der Partie gegen Holstein steht ein Leistungsträger vor der Rückkehr.

Trainer Christian Eichner könnte möglicherweise noch im September Realität werden. "Wir wollen eine gute und faire Lösung für beide Seiten erreichen", sagte Eichners Berater Ronny Zeller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: "Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch im Laufe des Septembers eine solche Lösung finden."

Eichners aktueller Vertrag bei den Badenern läuft am 30. Juni 2022 aus. Ebenfalls am Donnerstag hatte der 38-Jährige selbst die Verhandlungen mit Sportchef Oliver Kreuzer als entspannt bezeichnet. "Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich mir vorstelle. Das werfen wir alles auf den Tisch, und dann werden wir eine gegenseitige Übereinkunft auch schaffen, wenn Olis Vorstellungen und die von mir zufriedenstellend abgedeckt sind", sagte Eichner.

Robin Bormuth kehrt zurück in die KSC-Abwehr

Abwehrspieler Robin Bormuth vom Karlsruher SC hofft gegen Holstein Kiel am Samstag (13.30 Uhr live im Audiostream) auf sein Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga. "Das Spiel gegen Bremen nur von der Tribüne aus zu sehen, war schon hart. Deshalb hoffe ich und freue mich darauf, dass ich gegen Kiel wieder auf dem Platz stehen kann", sagte Bormuth den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Mittwoch).

Der 25-Jährige hatte sich am dritten Spieltag in Sandhausen (0:0) einen Jochbeinbruch zugezogen. Im Testspiel beim Bundesligisten Mainz 05 (0:0) vergangene Woche kam er erstmals seitdem wieder zum Einsatz - mit einer Gesichtsmaske. "Die Maske macht mir im Moment keine Probleme. Es war gut, dass ich im Test gegen Mainz einiges probieren konnte. Insofern freue ich mich auf das Kiel-Spiel", sagte Bormuth. In den Liga-Partien gegen Bremen (0:0) und in Nürnberg (1:2) war der Verteidiger von Karlsruhes Routinier Daniel Gordon vertreten worden.