Der Karlsruher SC gewinnt das Geisterderby gegen den VfB Stuttgart. Bei den Fans und den Spielern des KSC herrschen freudige Mienen. Nichts desto trotz ist der Kampf gegen den Abstieg noch nicht gewonnen.

Im gestrigen Baden-Württemberg-Derby bezwang der Karlsruher SC den VfB Stuttgart in einem umkämpften Spiel mit 2:1. Dadurch kletterten die Badener in der Tabelle wieder nach oben auf Rang 15. Dieser Tabellenplatz würde am Ende der Saison den Klassenerhalt bedeuten.

Außerdem will der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC seinen Coach Christian Eichner noch vor Ablauf der Saison mit einem Cheftrainer- Vertrag ausstatten. "Ich denke, dass wir uns noch vor Saisonende einig werden und Christian und Zlatan (Eichners Assistent Bajramovic, d. Red.) ihre neuen Verträge beim KSC unterschreiben werden", sagte Sportchef Oliver Kreuzer.

KSC-Fans voller Euphorie nach dem Derbysieg

Die Freude der Karlsruher Fans über den Derbysieg war nicht zu übersehen und nicht zu überhören. In den Kneipen wurde lautstark gejubelt, auf den Straßen wurde gehupt und vor dem heimischen Wildpark-Stadion gab es Szenenapplaus für die Spieler des KSC.

Dauer 1:18 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So haben Fans des VfB Stuttgart und des Karlsruher SC das Duell beider Teams erlebt Mit 2:1 hat der Karlsruher SC im heimischen Wildparkstadion die Oberhand gegen den VfB Stuttgart behalten. Fans durften im Stadion aufgrund der Corona-Pandemie nicht dabei sein. Viele hielt das nicht davon ab, gewohnt emotionsgeladen das Derby zu verfolgen. Video herunterladen (3,2 MB | MP4)

Viele Fans schienen für einen kurzen Moment zu vergessen, dass der KSC trotz des wichtigen Heimsieges noch nicht vor einem Abstieg in die dritte Liga gerettet ist. In den abschließenden drei Spielen kommen mit Jahn Regensburg, Arminia Bielefeld und der Spielvereinigung Greuther Fürth noch schwere Aufgaben auf die Mannschaft von Trainer Christian Eichner zu. Dennoch war der Sieg gegen den VfB ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

KSC-Spieler glücklich aber weiter fokussiert

Auch KSC-Spieler Lukas Fröde, Torschütze des 2:1, freut sich über die drei Punkte, warnt aber gleichzeitig auch vor zu großer Euphorie. "Es war ein sehr schöner Tag für uns als Mannschaft, aber auch für die Fans und die Region hier in Karlsruhe. Trotzdem gab der Sieg auch nur drei Punkte und wir müssen schauen, dass wir in den nächsten Spielen weitere Punkte holen", so Fröde.

Dauer 1:52 min Lukas Fröde und Daniel Gordon über den Derbysieg und die kommenden Spiele Lukas Fröde und Daniel Gordon über den Derbysieg und die kommenden Spiele

Frödes Teamkollege Daniel Gordon ist ebenso glücklich über den Derbysieg und hofft, dass die Mannschaft das daraus gewonnene Selbstvertrauen mit in die nächsten Spiele nehmen kann. "Wir konnten drei Punkte einfahren, das macht uns gerade überglücklich. Jetzt wollen wir natürlich diesen Flow beibehalten und unsere Tabellenposition verteidigen", so Gordon. Einen kleinen Wehrmutstropfen gab es beim gestrigen Derby gegen den VfB für Gordon allerdings doch: "Gerade in einem solchen Spiel haben wir die Zuschauer sehr vermisst. Die Atmosphäre rund ums Spielfeld fehlt da schon. Ich glaube aber, dass wir trotzdem eine Schlacht abgeliefert haben, wie es sich für so ein Derby gehört und durch den Sieg viele Menschen in Karlsruhe glücklich machen konnten", so der Innenverteidiger des KSC.

KSC-Geschäftsführer Kreuzer glaubt an Klassenerhalt

Auch Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim Karlsruher SC, ist stolz auf die Leistung der Mannschaft. "Es war sehr toll, wie sich die Mannschaft präsentiert hat und die letzten Minuten über die Zeit gebracht hat", so Kreuzer in SWR Sport BW am Sonntagabend. Den noch bevorstehenden Spielen und dem damit verbundenen Abstiegskampf blickt er optimistisch entgegen. "Dieser Derbysieg war eminent wichtig und tut uns sicherlich extrem gut. Ich glaube schon, dass das Kräfte für die kommenden Aufgaben frei machen kann", so der 54-Jährige.