Der Karlsruher SC spielt am Sonntag (13:30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue. Der Fokus liegt für die letzten Saisonspiele voll und ganz auf dem Sportlichen, ob der Trainer Christian Eichner über die Saison hinaus bleibt, ist weiterhin unklar.

Christian Eichner muss weiter auf einen Cheftrainer-Vertrag beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC warten. "Es gibt eine Absichtserklärung, das freut mich. Ich will aber auch so ehrlich sein zu sagen: Ich habe noch keine tiefer gehenden Gespräche geführt", erklärte der ehemalige Bundesliga-Verteidiger zwei Tage vor der Partie des Tabellen-Sechzehnten am Sonntag beim FC Erzgebirge Aue. Ein konkretes Angebot des Vereins gebe es nicht. "Generell ist der Wunsch nach wie vor da, mit Christian in die neue Saison zu gehen", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Eichner würde gerne bleiben

In den kommenden vier Wochen wolle man sich aber "ausschließlich dem Ziel Klassenerhalt widmen". Eichner würde auf jeden Fall "gerne weiter Trainer dieser Mannschaft sein dürfen. Alles andere ist nicht meine Baustelle und belastet mich Null Komma Null."

TV-Tipp Den Spielbericht und die Analyse zum Spiel Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue sehen Sie am Sonntagabend bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los gehts um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Bester Torschütze fehlt gegen Aue

Dafür beschäftigt Eichner der Ausfall von Philipp Hofmann. Karlsruhes mit 13 Treffern bester Torschütze muss in Aue, das vom ehemaligen KSC-Profi Dirk Schuster trainiert wird, wegen einer Gelbsperre ebenso pausieren wie Allrounder Manuel Stiefler. Durch die Knöchelverletzung von Babacar Gueye habe er "nicht die Gelegenheit, das gesamte Paket 1:1 zu ersetzen", sagte Eichner. Daher denkt er über eine neue Grundordnung mit zwei Spitzen nach, um nach drei Unentschieden in Serie wieder zu gewinnen. Als Ersatz für Hofmann kommen Marco Djuricin, Martin Röser oder der mit seiner Reservistenrolle unglückliche Anton Fink in Frage. "Anton ist immer von Anfang an denkbar mit seiner fußballerischen Klasse, die er nach wie vor hat", meinte Eichner.