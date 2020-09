per Mail teilen

Vor dem großen Duell gegen den VfB Stuttgart steigt die Anspannung beim Karlsruher SC an. Das Spiel beim Rivalen aus Stuttgart ist für den KSC ein ganz besonderes.

Baden-Württemberg Derby am Sonntag

Am Sonntag (13:30 Uhr) erwartet die Spieler des KSC eine ganz besondere Kulisse. Vor 56.880 Zuschauern trifft der Tabellenzehnte auf den VfB Stuttgart. Dass das Duell bei den Schwaben ein besonderes Spiel ist, nimmt auch die Karlsruher Mannschaft wahr. "Natürlich hat das Spiel für den KSC und den VfB Derby-Charakter. Außerdem hat das Duell eine lange Historie", beschreibt Alexander Groiß die Besonderheiten der Partie.

Der Karlsruher Mittelfeldspieler spürt zudem eine "Verbundenheit" zu Stuttgart. Der 21-Jährige hatte bis zu seinem Wechsel 2018 alle Jugendmannschaften des VfB durchlaufen und "kennt noch viele Leute im Umfeld" des kommenden Gegners.

Das Derby live im Stream und Radio Das Fußball-Duell der beiden Traditionsteams aus Schwaben und Baden im SWR Live-Podcast als Visual-Radio-Livestream: SWR.de/sport am 24.11.2019 ab 13:30 Uhr.

Besondere Atmosphäre zwischen dem KSC und dem VfB

Die besondere Rivalität zwischen beiden Vereinen spürt auch KSC-Co-Trainer Christian Eichner. "Das Derby findet leider nicht jedes Jahr statt und auf etwas, das nicht so oft ist, freut man sich umso mehr. Da ist einfach eine riesen Rivalität. Das sind einfach Spiele, auf die man sich zweimal im Jahr freut", ordnet Eichner die Partie im Gespräch mit SWR Sport ein.

Beim letzten Sieg der Karlsruher stand der 36-Jährige noch selbst auf dem Platz. "Besonders in Erinnerung geblieben ist sicherlich mein erstes Derby, das wir Zuhause gewonnen haben gegen den VfB Stuttgart - damals war der VfB Deutscher Meister. Das ist zwar zwölf Jahre her, aber das sind die Momente, die einem in Erinnerung bleiben", erzählt Eichner.

Sieben Unentschieden für den Karlsruher SC

Der Liga-Konkurrent aus Stuttgart steht in der Tabelle zwar sieben Plätze vor Karlsruhe und liegt auch finanziell weit vor den Möglichkeiten des KSC. Ein paar Punkte machen den Badenern allerdings Hoffnung, am Sonntag Zähler mit nach Hause nehmen zu können.

Karlsruhe ist seit acht Liga-Spielen ungeschlagen. Zuletzt gab es für den KSC sieben Unentschieden in Folge - Zweitliga-Rekord. Die Stuttgarter hingegen kassierten in den vergangenen fünf Partien vier Niederlagen. Zwei davon gegen die KSC-Mitaufsteiger aus Wiesbaden und Osnabrück.

"Wir werden versuchen, mit unserer Mentalität, unserer Qualität im Umschaltspiel und bei Standards den VfB so herunterzubekommen, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe bekommen - und dann werden wir sehen, was rauskommt", sagt Eichner.

Nur der Stuttgarter Rasen soll brennen

Bei aller Rivalität zwischen den Vereinen steht für die KSC-Verantwortlichen allerdings fest: Alles soll friedlich bleiben. "Es ist natürlich immer viel Brisanz drin. Aber beiden Vereinen liegt viel daran, dass man das Duell auf dem grünen Rasen entscheidet und nicht auf den Rängen. Von daher hoffen wir natürlich auch, dass es ein friedliches Spiel gibt. Aber ich glaube, der Rasen wird schon brennen", äußert sich KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer im Gespräch mit SWR Sport.