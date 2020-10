Die Polizei hat vor dem Baden-Württemberg-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC alles richtig gemacht - bis auf einen Aspekt, meint SWR-Sport-Redakteur Thomas Bareiß.

Eins vorneweg: Ich bin sehr froh darüber, dass bei diesem prestigeträchtigen Duell niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Das habe ich durchaus schon einige Male anders erlebt. In Stuttgart wie in Karlsruhe. Man denke sich nur ein bisschen in der Zeit zurück, als am 9. April 2017 das Baden-Württemberg-Derby kurz vor dem Abbruch stand. Weil aus dem Gästeblock Böller auf den Rasen und in die angrenzenden Zuschauerränge flogen.

Ich kann verstehen, dass Teile der KSC-Fans, die ihre Mannschaft unterstützen wollten, aktuell immer noch sauer sind, weil sie nicht ins Stadion durften - trotz Karte und tadellosem Verhalten. Stundenlang eingepfercht herumzustehen, das braucht kein Fußball-Anhänger. Nur warum war das so? Das war so, weil Teile der KSC-Fans, die vor dem Derby von der Stuttgarter Polizei eindeutig kommunizierte Rote Linie überschritten hatten. Pyros und Absperrmaterial in die Richtung von Polizeibeamten zu werfen, das ist einfach ein "No Go".

Also wenn sich alle Beteiligten schon die Mühe machten, sich seit August stolze 24 Mal wegen eines einzigen Fußballspiels zu treffen, dann ist das ein glasklarer Vertrauensbruch seitens der KSC-Anhänger. Zugegeben, die Fans des VfB haben auf ihrem Marsch auch mit Pyros gezündelt. Sie haben diese aber nicht direkt auf Polizeibeamte geworfen und auf Bitte der Ordnungshüter sofort damit aufgehört. Die Zündler wurden trotzdem ermittlungstechnisch behandelt und das ist auch gut so.

Dafür, dass sich die Polizei das Recht herausnahm, kurzfristig ihre Taktik zu ändern, habe ich übrigens vollstes Verständnis. Schließlich hatte sie einen Tag vor dem Derby Pyrotechnik im Gästeblock gefunden und konkrete Hinweise darauf, dass sich in den Fanbussen weitere Pyros und auch Vermummungsmaterial befinden würden.

Allerdings, dass diese zwölf Fanbusse dann trotzdem nicht wie abgesprochen zum Zielort Stadion fahren durften, verstehe ich auch nicht. Dort hätte die Polizei sie einfach durchsuchen können. So wurden in Untertürkheim Bus-und Zugfahrer zusammengelegt und der Tross zum Stadion um ein vielfaches größer und unübersichtlicher. Wir lernen daraus: Fans wie Polizei, beide Seiten, haben "derbytaktisch" noch ein bisschen Luft nach oben.