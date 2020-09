per Mail teilen

Zweitligist Karlsruher SC hat sich von Trainer Alois Schwartz getrennt. Im Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 20:45 Uhr) wird Christian Eichner auf der Bank der Badener sitzen. Der Ex-Profi will dem KSC etwas zurückgeben und "der Mannschaft helfen".

Nach vier Niederlagen in Serie und dem Absturz auf den vorletzten Platz der 2. Bundesliga zog der Karlsruher SC die Reißleine und setzte Alois Schwartz vor die Tür. Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Co-Trainer Christian Eichner als Chefcoach.

Der frühere KSC-Profi wird im Pokal-Achtelfinale in Saarbrücken erstmals hauptverantwortlich auf der KSC-Bank sitzen. "Ich habe dem Verein unfassbar viel zu verdanken, von daher war es klar, dass ich das mache", sagte Eichner im Gespräch mit SWR Sport: "Es ist selbstverständlich, dass ich der Mannschaft helfe."

"Muss mich jetzt erstmal sammeln"

Das Ziel ist klar: Die sportliche Talfahrt beenden und den Turnaorund schaffen. Doch leicht wird das nicht - das weiß auch Eichner. "Es ist klar, dass man nicht denken kann, in zwei Tagen reiße ich ganz Karlsruhe und ganz Saarbrücken mit neuem Input ein. Ich muss mich zunächst mal sammeln und gucken, was ich den Jungs mitgeben kann für das Spiel. Das können möglichst einfache Handlungsmuster sein - mit und gegen den Ball", sagte der 37-Jährige.

Appell an "Kopf und Herz der Jungs"

Wichtig sind Eichner dabei vor allem "Kopf und Herz der Jungs. Wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, dann ist das mehr wert als jeder Matchplan".

Ein Sieg beim Regionalligisten ist aus Sicht der KSC-Bosse Pflicht. Die Aussicht auf die Einnahme von dringend benötigten rund 1,3 Millionen Euro nimmt allerdings auch nicht gerade Druck von den Schultern der Mannschaft und ihres neuen Trainers. Auch in der Liga stehen für den Tabellenvorletzten danach mit dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück schwere Aufgaben an.

Familienduell für Eichner

Und als wäre das allein noch nicht genug, ist ausgerechnet Eichners Schwager Marcus Mann Sportdirektor bei den Saarländern. Und das Training dort leitet Karlsruhes früherer Nachwuchs- und Interimscoach Lukas Kwasniok. Sein erklärtermaßen fußballverrücktes Gegenüber beim 1. FCS kennt Eichner so gut wie dieser den KSC. "Die Mannschaften von Lukas Kwasniok tragen immer seine Handschrift. Er kann beides, vorne attackieren und hinten tief stehen. Er bedient viele Elemente", weiß Eichner. Einen kleinen Vorteil sieht er aber dennoch auf seiner Seite. "Das Schöne ist, dass der Luki nicht genau weiß, was der Eichner und der Bajramovic am Mittwoch genau vorhaben", schmunzelt er. Eichner wird beim KSC nämlich von U19-Coach Zlatan Bajramovic unterstützt.

Der bisherige Co-Trainer Eichner steht kurz davor, den Trainerschein (Fußballlehrer) zu erwerben. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer betonte, dass er den 37-Jährigen für einen Coach halte, der "sprachlich gewandt, eloquent und fachlich" top sei, weswegen er nun auch nicht im Eiltempo nach einem neuen Trainer suchen werde. Wichtig, so Kreuzer sei, dass die Mannschaft "einen neuen Impuls erhalte, um das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen".