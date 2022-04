KSC-Trainer Eichner hofft auf Spaß und Freude in Hannover

Nachdem der Karlsruher SC am vergangenen Wochenende sein Saisonziel Klassenerhalt erreicht hat, wünscht sich Trainer Christian Eichner ein befreites Aufspielen seiner Mannschaft.

Der Karlsruher SC kann im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Freitag, 18:30 Uhr) befreit aufspielen. Die Badener haben mit dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Ingolstadt ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, auch rechnerisch erreicht. Trainer Christian Eichner hofft, dass sein Team in Hannover ohne den Druck der vergangenen Wochen befreit aufspielen kann.

"Nachdem wir letztes Wochenende auch rechnerisch unser Saisonziel erreicht haben erhoffen wir uns in den letzten drei Spielen, ohne dass man noch Gedanken an die Tabelle, Punkte oder das Saisonziel haben muss, eine gewisse Freiheit. Ich hoffe, dass man die erkennen kann und dass die Jungs mit Spaß und mit Freude an die Sache in Hannover herangehen", so Eichner auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Hannover 96 noch nicht gesichert

Anders dagegen die Ausgangslage für Niedersachsen. Sie stehen mit 36 Punkten aktuell auf Platz 15 und können rechnerisch noch auf einen Abstiegsplatz durchgereicht werden. Dementsprechend vorbereitet sind auch die Karlsruher: "Ich erwarte einen Gegner, der weiß um was es geht. Der die Punkte noch benötigt um die Klasse auch rechnerisch halten zu können", so KSC-Trainer Eichner.

Saison für Rechtsverteidiger Thiede beendet

Für Rechtsverteidiger Marco Thiede ist die Saison nach einer Sprunggelenksverletzung allerdings jetzt schon beendet. "Da gehen wir kein Risiko mehr ein", sagte Eichner: "Wir wollen zum Trainingsstart zur neuen Saison möglichst alle Spieler begrüßen, die aktuell verletzt raus sind, dazu gehört auch er." In der laufenden Spielzeit bestritt Thiede 24 Spiele für den KSC, letztmals zum Einsatz kam er am 29. Spieltag gegen den SC Paderborn (2:2).