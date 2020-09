per Mail teilen

Die Niederlage gegen den VfB Stuttgart tat weh, aber ein Abstieg wäre schlimm. Die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt muss Karlsruhe gegen andere Gegner holen.

Analysieren, abhaken, aufstehen, weiter: Jetzt kommt Jahn Regensburg in den Wildpark und es gilt Ruhe zu bewahren. Der Blick des KSC richtet sich nach hinten. Der Kampf gegen den Abstieg beschäftigt mehr als die Derby-Niederlage gegen den VfB. Die ist verarbeitet.

Alois Schwartz hat also Lehren aus der Derbyniederlage gezogen und seine Spieler lassen die Köpfe nicht hängen. Für den Aufsteiger war das Duell gegen den finanzstarken Absteiger aus Stuttgart ohnehin kein Spiel auf Augenhöhe.

"Es ist so, wie wir es vor der Runde gesagt haben. Wir haben es immer realistisch gesehen" Alois Schwartz, Trainer KSC

Karlsruhe ist also wieder im Abstiegskampf angekommen, schon vor der Pleite im baden-württembergischen Duell hatte der SC sieben mal in Folge Unentschieden gespielt. Das zu ändern, daran gilt es jetzt zu arbeiten. Auch deshalb denkt Mittelfeldmann Lukas Fröde nicht länger an das Derby, auch wenn er den Fans gerne einen Sieg geschenkt hätte.

Jetzt muss gegen den Abstieg gepunktet werden.

Das Derby-Debakel ist also abgehakt, Trainer und Mannschaft konzentrieren sich jetzt auf den nächsten Gegner Jahn Regensburg. Alois Schwartz verspricht, dass seine Jungs da anders auftreten: nämlich gefestigter und stabiler in der Abwehr.

"Vorne sind wir immer in der Lage, einen reinzustolpern" Alois Schwartz, Trainer Karlsruher SC

Fakt ist, der KSC hat tatsächlich andere Sorgen, als die, sich länger die Wunden zu lecken. Der Blick muss sich nach unten richten. Der Tabellenzwölfte hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Da braucht es die volle Konzentration, um gegen Jahn Regensburg, den fünften der 2. Liga, zuhause zu bestehen.