Der KSC hat in einer irren Partie am 33. Spieltag der 2. Bundesliga Moral bewiesen: Nach einem 0:3-Rückstand holte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld dank Torjäger Philipp Hofmann beim verrückten 3:3 (1:3) noch einen Punkt.

Philipp Hofmann erzielte für die Karlsruher alle drei Tore. Da der 1. FC Nürnberg parallel gegen den VfB Stuttgart verlor (0:6), haben die Karlsruher nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Franken und somit am letzten Spieltag noch die Chance auf Platz 15. Der direkte Abstieg ist dagegen nur noch theoretisch möglich: Da der SV Wehen Wiesbaden parallel gegen Darmstadt 98 unterlag (1:3), trennen die Mannschaften drei Punkte, auch das Torverhältnis (zehn Treffer besser) spricht deutlich für den KSC.

KSC mit fatalem Fehlstart in die Partie

Schon in der 3. Minute brachte Marcel Hartel den Aufsteiger in Führung. Stürmer Fabian Klos legte nach einem Patzer von KSC-Verteidiger Dirk Carlson nur sieben Minuten später nach (10.). Den Horrorstart machte Christoph Kobald durch ein Eigentor perfekt (20.). Hofmann erzielte in der 33. Minute zunächst den Anschlusstreffer, ehe der Stürmer per Foulelfmeter auf 2:3 stellte (70.), und erneut durch Elfmeter noch auf 3:3 stellte (88.).

Karlsruhe lange Zeit verunsichert

Bei der Arminia war zunächst kein Leistungsabfall nach dem feststehenden Aufstieg und der Zweitliga-Meisterschaft anzumerken. Quasi mit Anpfiff kontrollierten die Gäste die Partie und gingen verdient in Führung. Der KSC zeigte dagegen Nerven und agierte verunsichert. Zwar gelang mit dem ersten eigenen Torschuss der Anschlusstreffer, einen Aufschwung verlieh das Tor den Gastgebern vor dem Halbzeitpfiff aber nicht.

Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 3:3 (1:3) Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Kobald, Carlson (46. Roßbach) - Fröde (71. Gueye) - Gondorf (80. Fink), Wanitzek - Ben-Hatira (36. Kother), Lorenz (71. Djuricin) - Hofmann. - Trainer: Eichner Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Behrendt, Lucoqui - Prietl - Hartel (80. Schipplock), Seufert (64. Schütz) - Clauss (64. Soukou), Voglsammer (80. Weihrauch) - Klos. - Trainer: Neuhaus Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim) Tore: 0:1 Hartel (3.), 0:2 Klos (10.), 0:3 Kobald (20., Eigentor), 1:3 Hofmann (25.), 2:3 Hofmann (70., Foulelfmeter), 3:3 Hofmann (88., Foulelfmeter nach Videobeweis) Zuschauer: keine

Nach der Pause ergab sich ein ähnliches Bild. Bielefeld hatte zahlreiche Gelegenheiten das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Karlsruhe tat sich dagegen weiter schwer in der Offensive. Der Elfmeter brachte nochmal Spannung in die Partie.

"Ich bin ein bisschen fassungslos. Zum einen darüber, was wir uns für Fehler in der Anfangsphase erlaubt haben. Dann aber auch, über die Moral, die wir gezeigt haben", bilanzierte KSC-Abwehrchef Daniel Gordon: "Ich bin stolz auf die Moral, die wir gezeigt haben."