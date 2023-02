KSC-Trainer Eichner: "Mehr Konzentration gegen Greuther Fürth!"

per Mail teilen

In der zweiten Fußball-Bundesliga empfängt der Karlsruher SC Freitagabend die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der KSC steht unter Druck. Seit acht Spieltagen hat die Mannschaft nicht gewonnen.

"Uns wird alles abverlangt", sagte der Karlsruher Cheftrainer Christian Eichner am Tag vor dem Spiel im Wildparkstadion mit Blick auf den Gegner Greuther Fürth. Mit und ohne Ball müsse seine Mannschaft da sein, Ruhe bewahren, Stärke zeigen und an sich selbst glauben, so die Devise.

Trainer Christian Eichner setzt auf den Lerneffekt

Eichner fordert Konzentration bis zum Schlusspfiff. Am vergangenen Sonntag beim unglücklichen 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg führte der KSC bis kurz vor Schluss und kassierte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich.

"Unsere Köpfe müssen online sein!"

Zwei laufstarke Mannschaften im Wildparkstadion

"Es werden zwei sehr fleißige Mannschaften aufeinandertreffen", sagte Christian Eichner vor dem Heimspiel am Freitag. Seine Mannschaft sei in der Lage, auch aufgrund ihrer läuferischen Fähigkeiten ein Spiel zu Gunsten des KSC zu drehen, so Eichner weiter.

Personell noch viele Fragezeichen beim KSC

Zu den angeschlagenen Marius Gersbeck und Daniel Brosinski gesellte sich bei den Karlsruhern am Mittwoch noch Mittelfeldspieler Tim Breithaupt. Der 21-Jährige hatte das Training wegen Problemen in der Wade vorsorglich früher beendet. Ob er gegen Fürth dabei sein kann, ist noch offen.

Torhüter Gersbeck trainierte am Donnerstagnachmittag wieder mit der Mannschaft, Brosinski wird definitiv fehlen. Verteidiger Stephan Ambrosius steht nach abgesessener Sperre indes wieder zur Verfügung. Neuzugang Budu Siwsiwadse könnte erstmals im Kader stehen.

"Da ist auch viel Reibung und Robustheit drin!"

Trainer Eichner ist vom Erfolg überzeugt

Angesichts der Negativserie und dem drohenden Abstiegskampf sei es besonders wichtig, Ruhe zu bewahren und Stärke auszustrahlen. Er sei zu 100 Prozent überzeugt, dass es seine Mannschaft am Ende schaffen werde, fügte der Trainer hinzu. Zwischen die Mannschaft und das Trainerteam passe nicht einmal ein Blatt Papier. Es sei eine großartige Beziehung.

"Ich weiß, was auf uns zukommt in den nächsten Wochen. Die Mannschaft weiß das. Und ich weiß, dass wir am Freitagabend ein großartiges Publikum haben werden!"

Die Karlsruher stehen als Tabellenvierzehnte zwar noch oberhalb der Abstiegszone. Sie haben aber nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der Tabellenletzte Magdeburg. Gegner Spielvereinigung Greuther Fürth steht auf dem zehnten Tabellenplatz.