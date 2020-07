per Mail teilen

Nun ist es fix: Der Karlsruher SC und Trainer Christian Eichner haben sich auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt. Auch Zlatan Bajramovic bleibt als Co-Trainer an Bord.

Beim Studio-Besuch von Christian Eichner bei SWR Sport BW am vergangenen Sonntag war es bereits zu erahnen: Die Zusammenarbeit zwischen dem Karlsruher Sportclub und dem 37-Jährigen geht nach dem herausragenden Schluss-Spurt in der 2. Bundesliga weiter. So einigten sich der KSC und dessen ehemaliger Spieler laut SWR-Informationen auf einen Zwei-Jahres-Vertrag als Cheftrainer. Demnach läuft das Arbeitspapier bis Juni 2022.

Dauer 0:36 min Christian Eichner unterschreibt Cheftrainer-Vertrag Christian Eichner unterschreibt Cheftrainer-Vertrag

Ex-Spieler, Interimstrainer, Retter

Bis zum Saisonende arbeitete Eichner noch als Interimstrainer. Eichner wurde nach der Entlassung von Alois Schwartz am 3. Februar zum KSC-Trainer ernannt, mit einer Laufzeit zunächst bis zum Saisonende. Damit setzt der Karlsruher SC weiterhin auf die Dienste des Mannes, der von 2005 bis 2009 das Trikot der Badener trug.

An Eichners Seite bleibt auch sein Assistent Zlatan Bajramovic. Sowohl Eichner als auch Bajramovic waren beide bereits 2017 nach der Trennung des damaligen Cheftrainers Marc-Patrick Meister in den Verein eingebunden worden: Eichner als zweiter Assistent unter Alois Schwartz, Bajramovic übernahm die U19 des KSC.

Dauer 0:40 min Christian Eichner über die neue Spielweise des KSC Christian Eichner über die neue Spielweise des KSC

Eichners Bilanz beim KSC: In insgesamt 15 Spielen holte er 4 Siege, 5 Unentschieden, 6 Partien (unter anderem das 3:5 nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal bei Saarbrücken) gingen verloren. Tabellelarisch führte Eichner die Karlsruher von Platz 17 noch auf Platz 15. Nun wird die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt, über die bereits länger spekuliert wurde.